Messina, Raciti non si presenta alla ripresa e si dimette: terremoto con vista playout - Tempostretto

Il tecnico avrebbe rassegnato le dimissioni e si attende la risposta del club. Intanto c'è da preparare il doppio confronto con la Gelbison

MESSINA – Piove sul bagnato in casa Messina. Dopo un’ultima giornata ancora da metabolizzare, con quell’occasione persa e la salvezza diretta sfumata quando sarebbe bastato davvero poco per conquistarla, alla ripresa degli allenamenti mancano sia la serenità sia mister Ezio Raciti. In attesa delle comunicazioni ufficiali del club, sembra che il tecnico abbia saltato l’allenamento odierno e rassegnato le proprie dimissioni.

La palla, quindi, passa alla proprietà, chiamata a una scelta non semplice in vista del doppio confronto con la Gelbison per tentare di mantenere il professionismo. Sulla scelta del tecnico, arrivato a metà stagione, potrebbero aver influito le tante critiche ricevute per le ultime partite, con i troppi 0-0 e un atteggiamento sul campo tutt’altro che spregiudicato per una squadra che deve giocarsi il tutto per tutto per la salvezza. Ora c’è una sola domanda: chi guiderà il Messina per le prossime due gare?