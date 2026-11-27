Il condominio vota per rimuoverla, un residente si oppone

L’assemblea di un condominio nella zona nord della città vota per rimuovere una rampa per il superamento delle barriere architettoniche, un residente vuole sollevare una questione di interesse collettivo sul diritto all’inclusione.

Dalla rampa del 2022 alla delibera di rimozione

La rampa era stata autorizzata dall’assemblea condominiale nel 2022 su richiesta del nostro lettore per permettere al padre, affetto da Morbo di Parkinson in fase avanzata con grave disabilità motoria, di raggiungere casa propria in modo più autonomo e sicuro. Ma l’opera non era pensata per un uso esclusivo, ma per migliorare l’accesso dell’intero stabile.

Dopo le contestazioni di alcuni residenti, che avevano chiesto prima la rimozione e poi in alternativa un montascale ritenuto inadatto alle esigenze del padre e di chi ha analoghe patologie, la vicenda ha attraversato diversi anni di contrasti fino a una mediazione civile. Il caso è stato portato anche all’attenzione della Fondazione Anffas Messina e della Garante dei disabili del Comune.

Nel corso del confronto era stata avanzata una proposta di ridimensionamento della struttura, basata su una relazione tecnica redatta da un ingegnere incaricato dal condominio. Nel frattempo il padre è venuto a mancare e la proposta non è stata accolta, fino alla recente deliberazione che ha disposto la rimozione completa senza prevedere alternative.

Il confronto su conformità e diritti

Sul piano tecnico, la controversia sarebbe nata su una presunta non conformità della rampa alle norme vigenti. “La circostanza della perdita di mio padre, a mio avviso, non dovrebbe automaticamente comportare l’eliminazione delle condizioni di accessibilità realizzate anche in risposta alle sue necessità” – scrive il nostro lettore, che si è rivolto a un avvocato -. “La deliberazione assembleare meriterebbe di essere riesaminata, valutando soluzioni che, nel rispetto delle esigenze e dei diritti di tutti i condomini, consentano di preservare le condizioni di accessibilità dell’edificio”.