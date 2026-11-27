Sotto la lente dei giudici d'appello l'esonero dalle firme per 14 liste collegate a Federico Basile e la finestra temporale del voto di maggio

La vicenda giudiziaria legata alle elezioni amministrative di Messina del 24 e 25 maggio approda in secondo grado. Un gruppo di cittadini, assistito dagli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni, ha depositato ricorso davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per chiedere l’annullamento della pronuncia con cui il Tribunale amministrativo regionale aveva rigettato le precedenti contestazioni sulla regolarità della consultazione.

I due nodi contestati davanti ai giudici

Al centro dell’impugnazione figurano due profili distinti della procedura elettorale. Il primo riguarda il via libera concesso a 14 liste collegate al sindaco Federico Basile nonostante l’assenza delle sottoscrizioni da parte degli elettori. Il secondo aspetto concerne invece la scelta di fissare le urne già nel mese di maggio. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, le dimissioni del primo cittadino hanno acquistato efficacia il 27 febbraio, superando così la soglia del 24 febbraio indicata nell’atto d’appello come termine ultimo per rientrare nella tornata ordinaria primaverile. L’obiettivo dell’azione legale è ottenere la riforma della decisione di primo grado e l’accertamento dei vizi denunciati.