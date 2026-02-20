Messina. Rapina all’Eurospar di via Palermo

Un uomo con il casco ha fatto irruzione nel punto vendita portando via l'incasso

MESSINA – Pomeriggio di paura ieri in un supermercato di Messina. Intorno alle 14.30, un individuo ha preso di mira l’Eurospar situato all’incrocio tra la via Palermo e il viale Regina Margherita. Il malvivente ha approfittato del normale orario di apertura per mettere a segno un colpo.

La dinamica

Secondo le testimonianze raccolte nelle fasi successive all’accaduto, il rapinatore ha fatto ingresso nell’esercizio commerciale nascondendo il volto con un casco integrale. Una volta raggiunta la zona delle casse, l’uomo avrebbe estratto una pistola puntandola contro il personale e intimando la consegna del denaro contante disponibile in quel momento.

Dopo aver prelevato le banconote, si è dileguato rapidamente, scomparendo tra le vie limitrofe prima che potesse scattare l’allarme. Fortunatamente, nonostante l’uso dell’arma e il forte stress vissuto da chi si trovava nel locale, non si sono registrati feriti.

Le indagini della Polizia

Sul luogo del delitto sono giunte tempestivamente le pattuglie delle Volanti, supportate poco dopo dagli investigatori della Squadra Mobile. Gli agenti hanno provveduto a isolare l’area e a raccogliere le prime deposizioni dei testimoni oculari per tracciare un profilo del fuggitivo.

Il lavoro degli inquirenti si sta ora concentrando sull’analisi dei supporti digitali. La zona è infatti densamente coperta da telecamere: i poliziotti hanno già acquisito i file del sistema di sicurezza interno al supermercato e quelli dei dispositivi di sorveglianza urbana presenti all’esterno. L’obiettivo è individuare il percorso di fuga e accertare se, all’esterno del punto vendita, vi fosse un complice ad attendere il rapinatore a bordo di un mezzo. Resta ancora da stabilire l’entità esatta del danno economico subito dall’attività.