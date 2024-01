Messina, regolare appalto del Comune per l’Sos strade – LA SENTENZA

La Pissta group era stata denunciata dalla ditta che aveva perso l'appalto

MESSINA – L’affidamento da parte del Comune di Messina alla Pissta group del servizio sos strade fu regolare. Lo stabilisce la sentenza alla fine del processo ad Alessio Procida, imprenditore originario di Pescara, assolto perché il fatto non costituisce reato dal giudice monocratico Mandanici.

La gara

Il titolare della Pissta group era accusato di inadempimento in pubbliche forniture ma il giudice, accogliendo la tesi degli avvocati Alfonso Polto e Lorenzo Colazzilli (del Foro di Pescara), non ha trovato irregolarità nelle procedure di gara.

La denuncia

Procida nel 2020 si era aggiudicato la gara d’appalto indetta dal Comune di Messina che gli aveva affidato il servizio di ripristino stradale in seguito ad incidenti stradali. È stato denunziato dalla società concorrente Sicurezza e Ambiente che ha perso la gara d’appalto per aver “esibito” un solo mezzo, violando così gli obblighi di gara.

Il processo

I difensori hanno sostenuto come in realtà i mezzi nella disponibilità della società fossero più di uno e come abbia pienamente rispettato tutte le condizioni contrattuali con il Comune di Messina che infatti, dopo aver ottenuto i richiesti chiarimenti, non aveva trovato nulla da eccepire. Tesi che il giudice sembra aver condiviso, decidendo per il verdetto che lo libera da ogni accusa.