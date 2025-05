Messina. Revocata l’ordinanza, l’acqua è ufficialmente potabile

Basile: "Si vergogni chi in questi mesi ha speculato, mettendo in discussione la mia parola"

MESSINA – A seguito del giudizio di idoneità da parte dell’Asp, che conferma ufficialmente la potabilità dell’acqua proveniente dai tre pozzi di Mili: Busà, Oteri e Cucinotta, revocata l’ordinanza che ne consigliava l’utilizzo solo a scopi igienico sanitari. Nello specifico, il pozzo Cucinotta risultava già autorizzato per l’uso umano.

L’ispezione effettuata dai tecnici dell’Asp – fanno sapere da Palazzo Zanca – ha confermato la piena efficacia degli interventi messi in atto da Amam, che quindi garantiscono la qualità dell’acqua, isolandola in maniera sicura da ogni possibile contaminazione di natura fognaria o esterna. Alla luce di questi esiti, il sindaco di Messina ha revocato l’ordinanza adottata nei mesi scorsi e che consigliava, in via precauzionale, l’utilizzo dell’acqua solo per finalità igienico sanitarie.

“Era un risultato atteso – ha dichiarato il sindaco Basile – ma eravamo certi della correttezza del procedimento avviato. In un momento difficile abbiamo preso una decisione che poteva apparire complicata da comprendere, ma come sindaco e massima autorità sanitaria locale mi sono assunto la responsabilità, perché certo della qualità dell’acqua. Chiunque, in questi mesi, ha speculato, ha messo in discussione la mia parola, ha fatto allusioni – a volte neanche troppo velate – rispetto al fatto che un sindaco potesse mettere a rischio la salute dei cittadini, dovrebbe oggi vergognarsi, arrossire e chiedere scusa alla città per aver alimentato timori infondati. L’acqua che oggi viene dichiarata idonea dall’Asp è la stessa che abbiamo immesso in rete in questi mesi: è sempre stata potabile”.