Autorizzazioni Asp: “L’acqua a Messina è potabile”

Il sindaco Basile conferma il via libera, seppure provvisorio, per i tre pozzi di Mili e "si potrà revocare l'ordinanza"

MESSINA – “Sono appena arrivate le autorizzazioni. Come da normativa, l’autorizzazione è provvisoria poiché c’è l’iter da seguire per quella definitiva. Questa autorizzazione ci permetterà di revocare l’ordinanza”. Il sindaco Federico Basile si era sempre detto sicuro di questo risultato: l’acqua a Messina è potabile. L’Asp ha infatti appena autorizzato per l’uso umano i pozzi di Mili: Busà e Oteri, dopo il precedente via libera al pozzo Cucinotta. Non si tratta di una procedura definitiva ma di un significato passo in avanti sì.