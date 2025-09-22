 Messina. Riaffidati i lavori di restauro di Casa Cammarata

Messina. Riaffidati i lavori di restauro di Casa Cammarata

Marco Ipsale

Messina. Riaffidati i lavori di restauro di Casa Cammarata

lunedì 22 Settembre 2025 - 08:30

La prima aggiudicazione non era andata a buon fine, ora riparte l'iter verso i lavori

E’ stato riassegnato l’incarico per il restauro e la valorizzazione della Casa del Cavaliere Cammarata, un’importante testimonianza storica situata in via Maregrosso.

I lavori, che mirano a mettere in sicurezza e trasformare le vestigia in un percorso museale e multimediale, sono stati affidati alla ditta Project srl, con sede a Brolo. La procedura di aggiudicazione è avvenuta per affidamento diretto, con la società che ha offerto un ribasso del 2,15% sull’importo a base di gara di 74.662 euro. Il valore finale del contratto ammonta a 73.133 euro, oltre Iva.

Il progetto, seguito dal responsabile Arch. Carmelo Celona, punta a recuperare e rendere accessibile un pezzo di storia della città, arricchendolo con tecnologie moderne per una migliore fruizione da parte di cittadini e turisti.

La prima aggiudicazione dell’appalto, del valore di circa 100mila euro, era stata revocata a seguito di una mancanza di requisiti da parte dell’impresa inizialmente selezionata.

I controlli amministrativi avevano fatto emergere diverse irregolarità fiscali, tra cui un elenco di violazioni tributarie e la mancata iscrizione al servizio Tari. Nonostante il Comune avesse concesso un termine per sanare le carenze, l’impresa non ha fornito la documentazione necessaria, portando l’amministrazione a revocare l’incarico. Poiché nessun lavoro era ancora iniziato, l’ente non ha sostenuto alcuna spesa.

Un commento

  1. carmelo1819 22 Settembre 2025 08:46

    …ma voi avete presente dove è confinata questa prestigiosa casa ??? percorso museale ??? e da dove entrate ???

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
L’impatto ambientale del ponte, la Commissione europea chiede chiarimenti
Atm Messina mette in vendita sette autobus usati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED