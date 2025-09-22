Messina. Riaffidati i lavori di restauro di Casa Cammarata

La prima aggiudicazione non era andata a buon fine, ora riparte l'iter verso i lavori

E’ stato riassegnato l’incarico per il restauro e la valorizzazione della Casa del Cavaliere Cammarata, un’importante testimonianza storica situata in via Maregrosso.

I lavori, che mirano a mettere in sicurezza e trasformare le vestigia in un percorso museale e multimediale, sono stati affidati alla ditta Project srl, con sede a Brolo. La procedura di aggiudicazione è avvenuta per affidamento diretto, con la società che ha offerto un ribasso del 2,15% sull’importo a base di gara di 74.662 euro. Il valore finale del contratto ammonta a 73.133 euro, oltre Iva.

Il progetto, seguito dal responsabile Arch. Carmelo Celona, punta a recuperare e rendere accessibile un pezzo di storia della città, arricchendolo con tecnologie moderne per una migliore fruizione da parte di cittadini e turisti.

La prima aggiudicazione dell’appalto, del valore di circa 100mila euro, era stata revocata a seguito di una mancanza di requisiti da parte dell’impresa inizialmente selezionata.

I controlli amministrativi avevano fatto emergere diverse irregolarità fiscali, tra cui un elenco di violazioni tributarie e la mancata iscrizione al servizio Tari. Nonostante il Comune avesse concesso un termine per sanare le carenze, l’impresa non ha fornito la documentazione necessaria, portando l’amministrazione a revocare l’incarico. Poiché nessun lavoro era ancora iniziato, l’ente non ha sostenuto alcuna spesa.