Messina. Riapre dopo 3 anni il Centro medico sportivo riabilitativo di Unime - Tempostretto

Aveva chiuso perché mancava l'autorizzazione sanitaria dell'Asp

E’ stato inaugurato oggi alla Cittadella universitaria, il Centro medico sportivo riabilitativo di Unime, che riprenderà le sue attività a partire dal prossimo 3 aprile, dopo alcuni anni di stop.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il rettore Salvatore Cuzzocrea, il delegato allo Sport e coordinatore del CdL in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, prof. Daniele Bruschetta, il coordinatore del CdL in Scienze motorie sport e salute, prof. Gioacchino Calapai, il prof. Demetrio Milardi, coordinatore del cdl di Fisioterapia, la presidente della Ssd Unime, Silvia Bosurgi e altri docenti dell’Ateneo.

Il taglio del nastro è stato affidato ad alcuni atleti e studenti Unime, presenti in rappresentanza delle squadre di Volley e di Pallanuoto della Ssd Unime.

L’autorizzazione sanitaria dell’Asp

“Il centro è stato chiuso – ha sottolineato il rettore – perché ci siamo accorti che mancava l’autorizzazione sanitaria dell’Asp che è un requisito obbligatorio. Appena ce ne siamo resi conto abbiamo subito interrotto le attività e posto in essere tutti i lavori che servivano per il rilascio di questa autorizzazione. Abbiamo, inoltre, provveduto a potenziare le attrezzature del centro che opererà in stretta collaborazione didattico-scientifica con i Corsi di Laurea in Scienze Motorie (triennale e magistrale), Fisioterapia, con le Scuole di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa e Medicina dello sport”.

Nuovi macchinari

“In questi anni di chiusura – ha detto il prof. Bruschetta – abbiamo lavorato per arricchire la struttura di nuovi macchinari, che oltre alla cura e riabilitazione dei pazienti, serviranno alla formazione degli studenti dei CdL in Scienze motorie, fisioterapia e delle scuole di specializzazione”.

I servizi offerti

Tra i servizi offerti dal centro, particolare attenzione sarà rivolta alla riabilitazione cardiorespiratoria ed al consumo di ossigeno, ed inoltre: neuroriabilitazione con esami baropodometrici (utilizzo della pedana stabilometrica); riabilitazione post-traumatica (lesioni del ginocchio, della spalla, della caviglia…); patologie della colonna vertebrale con analizzatore di immagini della colonna senza emissione di Raggi X; onde d’urto radiali e focali, di ultima generazione; tecar terapia; laserterapia; idrochinesi terapia Pressoterapia (linfodrenaggio); Ultrasuoni a bassa frequenza, di ultima generazione; Visite di idoneità medico sportiva (agonistica e non agonistica) con indagine di I e II livello.

Il centro che riceve per appuntamento sarà aperto dal lunedì al venerdì ore 8-13 e 15-19, per info: 337 1356263.

Il Centro è composto dal prof. Daniele Bruschetta (direttore scientifico), dal dott. Alessio Caldarera (direttore sanitario), dal dott. Diego Buda (fisioterapista), dal dott. Giacomo Bombara (fisioterapista), dalla dott.ssa Deborah Giudice (infermiera) e dal collaboratore amministrativo Enrico Donato.