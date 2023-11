Messina ricorda Angela Bottari: la camera ardente e la cerimonia a Palazzo Zanca - Tempostretto

Giovedì 16 e venerdì 17 novembre. È stata la prima deputata messinese, esponente storica del Pci e poi Pds e Pd

MESSINA – Nel ricordo di Angela Bottari, morta ieri sera. La camera ardente sarà allestita dalle 15 alle 20 di giovedì 16 novembre, nella sala del Consiglio comunale di Messina. La cerimonia funebre è in programma invece nell’atrio di palazzo Zanca, alle ore 11, venerdì 17.

In queste ore sono in tanti a ricordare il suo impegno politico e la sua passione. Esponente di spicco del Pci, poi Pds, Ds e Partito democratico, è stata la prima donna deputata. Tre mandati parlamentari – dal 1979 al 1987 – e 122 progetti di legge presentati. In particolare, è stata la prima relatrice della legge 442 che nel 1981 ha portato all’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore. Un filo comune, nelle sue battaglie politiche, è stata l’attenzione ai diritti delle donne e alla parità di genere.

Così la ricorda Pietro Folena, dirigente e politico della sinistra italiana: “Angela se ne è andata. Chissà dove. Con la sua risata, con la sua voce, con la sua tempra. Angela, angelo femminista, e comunista libertaria, è stata una coraggiosa combattente contro ogni sopruso e prepotenza, a partire da quelli maschili”.

A sua volta, così la ricorda l’ex deputata di Articolo Uno, ora nel Pd, Maria Flavia Timbro: “Molte di noi ragazze hanno iniziato a fare politica non con lei, ma per lei. Per provare, in parte, a seguire il suo solco, la sua traccia. Quando ha scoperto la malattia mi ha detto “voglio trascorrere il tempo che mi resta senza essere depressa”, io le ho risposto che “depressa” e “Angela Bottari” erano parole che non sarebbero mai potute stare dentro la stessa frase. Ora non ci sei più, Angela, ma noi restiamo qui. Continuiamo a camminare dietro di te”.