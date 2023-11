È morta Angela Bottari: la politica è stata la sua passione per più di 50 anni - Tempostretto

Messina. Tre legislature come deputata, dirigente del Pci e poi del Pd, è stata la prima relatrice della legge per l'abrogazione del delitto d'onore

MESSINA – Tutta la sua vita è stata incentrata sull’impegno politico. Tre legislature come deputata nel Partito comunista italiano, dal 1976 al 1987, e fu sua la prima proposta di legge contro la violenza sessuale. Dal Pci ai Ds e al Pd, Angela Bottari è morta ieri all’età di 78 anni a Messina. Era nata il 16 marzo 1945. Si chiude così una storia politica nel segno dell’impegno per la parità di genere. In particolare, è stata la prima relatrice della legge 442 che nel 1981 ha portato all’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore. Nell’ottobre 2022, in occasione della presentazione a Messina del romanzo “Oliva Denaro” di Viola Ardone, fu ricordato proprio quest’impegno parlamentare.

Tanti i ruoli svolti da Angela Bottari: da responsabile femminile della Federazione comunista di Messina, nel 1971, al Consiglio comunale nel 1975, alla Camera dei deputati e agli incarichi dirigenziali. Segretaria regionale del Pds nel 1996 e assessora comunale, con delega al Risanamento, nella Giunta Genovese nel periodo 2005-2007.

Fino all’ultimo, con la campagna elettorale per De Domenico sindaco e le prese di posizione sull’importanza delle pari opportunità, Bottari ha mantenuto la passione politica. Una passione coltivata assieme al marito Gioacchino Silvestro, per anni deputato regionale e dirigente di partito. Sempre con attenzione al presente e al futuro della sinistra, scegliendo di rimanere nel Partito democratico anche nel periodo delle tensioni con Renzi segretario.

Come in precedenza Simona Mafai, con lei scompare una figura di rilievo che ha saputo mettere al centro dell’attività politica la questione femminile e la necessità di un cambio di passo culturale e sociale.

Le reazioni. Antonella Russo: “Tutta la città ti deve rendere omaggio”

Scrive il giornalista Francesco Lepore su Facebook: “Mi mancheranno i nostri incontri, le nostre telefonate, i nostri dialoghi sul filo della memoria quando mi raccontavi del Pci, del legame con Pio La Torre, dell’impegno per le donne, le persone trans e omosessuali, i soggetti più vulnerabili. Mi mancheranno anche i richiami e i consigli affettuosi da amica, sorella maggiore e, in un certo qual senso, madre. Ti prometto che darò il meglio di me stesso, per adempiere quanto mi chiedesti in agosto”.

Sottolinea la consigliera comunale Antonella Russo, componente della segreteria regionale e del coordinamento provinciale del Pd: “Tutta la città deve renderti omaggio, tutte le donne devono ringraziarti e, per farlo, devono seguire il tuo esempio. Grazie Angela Bottari per le battaglie che hai condotto per la tua amata Messina, per la Sicilia, per i diritti di tutte le cittadine e di tutti i cittadini italiani. Grazie per tutto ciò che hai fatto per me. Sei stata il mio supporto politico e umano, il mio sostegno quando mi lamentavo di qualcosa, la mia calma quando mordevo il freno. Nemmeno ricordo quanti cazziatoni mi hai fatto quando non concordavi su ciò che dicevo e che facevo, quando avevamo opinioni diverse e litigavamo al telefono, e subito dopo ci chiamavamo per fare pace”.

Continua Antonella Russo: “Adesso a chi chiederò la sua approvazione, anche con un semplice gesto della testa? Anche con un semplice sguardo? Tu sei stata la guida di tutti, ma soprattutto delle donne e delle persone in difficoltà, degli ultimi, di coloro a cui gli altri non pensano. Tu hai amato la politica e il tuo partito, e ogni singolo componente del tuo partito. Hai amato le donne e gli ultimi. Hai amato tutti! Avevamo da realizzare un sogno insieme per questa città, e chissà che non si realizzi con te che ci guidi in altro modo. Donna autentica, vera combattente, vera politica. Donna tra le donne e sempre, costantemente, a tutela delle donne. Come nessun’altra! Grazie!”.

“Ha scritto norme che sono conquiste di civiltà”

A sua volta, così la ricorda Emilio Fragale, facendo riferimento al periodo in cui era segretario generale del Comune di Messina, durante la Giunta Genovese: “La sua è stata una vita di militanza politica e di impegno parlamentare. Ha scritto norme che sono scolpite nella storia delle conquiste di civiltà. Sarà raccontata da profili adeguati. Non è il mio. Tuttavia, un episodio si, lo posso rammentare. Ne sono testimone. Edizione della Vara del 2006. Da tradizione la Giunta comunale chiamata a correre dietro l’Assunta. Era assessore con delega al risanamento. Un fiore all’occhiello per una amministrazione. Ci credeva fortemente. Si impegnò strenuamente con la intelligenza, la dedizione e la umanità del suo tratto distintivo. Non se la sentiva di essere presente; le sembrava incoerente avendo un vissuto non di credo religioso. Andai a prenderla alle falde dell’Etna. Si era convinta. In “spirito” era legata a quella fiumana di persone che tra imprecazioni e preghiere cercavano (molte cercano ancora) riparo e riscatto. Cercavano e cercano casa. Corse tutto il tragitto della processione … senza perdere un passo … nonostante età … sigarette e veschichette. Non volle correre dietro la Madonna. Volle correre con la speranza e la disperazione del popolo. Non ci siamo frequentati per molti anni. Gli anni che ci siamo dedicati sono stati intensi. Le ho voluto bene. Mi ha voluto bene. Assai”.

Foto tratta dalla sua pagina Fb.

Articoli correlati