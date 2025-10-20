Messina ricorda Sara Campanella con la laurea alla memoria e un cortometraggio

Giovedì 23 ottobre la consegna al Rettorato dell'Università di Messina. Il giorno prima la visione all'Apollo di "Fili invisibili", regia di Fabio Schifilliti

MESSINA – Questa settimana sarà ricordata a Messina Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio. Giovedì 23 ottobre, alle 11, ci sarà la consegna della laurea alla memoria, alla presenza dei familiari, al Rettorato dell’Università. Quando è stata uccisa, la giovane era reduce da un colloquio al Policlinico con un docente per la tesi. E si era sempre dedicata agli studi con passione e competenza, come hanno ricordato professori e studenti di Unime.

“Sara era una studentessa – afferma la rettrice Giovanna Spatari – brillante, piena di vita e di progetti. Questa laurea alla memoria non è solo un riconoscimento del suo percorso accademico, il mantenimento di un impegno nei confronti dei suoi familiari, delle amiche e degli amici. Si tratta, piuttosto, della tappa di un percorso di promozione di una cultura contro ogni forma di violenza di genere. In questi mesi i nostri sforzi su questo versante sono stati costanti e il conferimento della laurea non costituirà certo un atto finale, ma un altro tassello di un mosaico più ampio, alla cui realizzazione l’Ateneo è impegnato quotidianamente. A riprova di ciò, non ci siamo voluti fermare all’organizzazione della cerimonia, ma abbiamo voluto inserirla in un’iniziativa più ampia”.

L’iniziativa, infatti, sarà preceduta, mercoledì 22 ottobre alle ore 19:00, da un evento dedicato al tema della violenza di genere: al Cinema Apollo sarà proiettato il cortometraggio “Fili invisibili”, diretto da Fabio Schifilliti, prodotto da Gran Mirci Film e realizzato nell’ambito del progetto “Oltre le ombre” dall’Istituto “ITT-LSSA Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Il film intreccia le storie di Graziella Recupero e Sara Campanella, due giovani donne unite da un destino simile a distanza di 69 anni, e rappresenta un forte messaggio di denuncia e consapevolezza. Prodotto nell’ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola e patrocinato anche dall’Università di Messina, “Fili invisibili” è risultato vincitore del premio Cips cinema per la scuola – sezione Visioni fuori luogo, nell’ambito delle Giornate del cinema per la scuola svoltesi dal 24 al 26 settembre 2025, promosse dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione e del Merito” sottolinea Giuseppe Ministeri, amministratore unico dalla Gran Mirci Film.

