Laurea alla memoria a Sara Campanella il 23 ottobre a Messina

mercoledì 08 Ottobre 2025 - 14:49

In programma la cerimonia UniMe di consegna. Intanto la scuola media della "sua" Portella di Mare viene dedicata alla studentessa vittima di femminicidio

MESSINA – Ricordare Sara Campanella, vittima di femminicidio a Messina, è un dovere. E giovedì 23 ottobre, alle 11, ci sarà la consegna della laurea alla memoria, alla presenza dei familiari, al Rettorato dell’Università di Messina, come aveva annunciato la rettrice Spatari. Quando è stata uccisa, la giovane aveva parlato della tesi, al Policlinico, e si era sempre dedicata agli studi con passione e competenza, come hanno ricordato docenti e colleghi di Unime.

In più, annuncia il sindaco della “sua” Misilmeri, Rosario Rizzolo: “La scuola media di Portella di Mare (dove abita la famiglia Campanella, n.d.r.) è ufficialmente intitolata a Sara Campanella. Un risultato incredibile in pochissimo tempo. L’iter per l’intitolazione di una strada, di una scuola, di una piazza, chiede solitamente 10 anni di tempo dal verificarsi dell’evento. In questo caso, invece, la scuola media di Portella di Mare viene intitolata a lei a sei mesi dalla sua tragica scomparsa. La scuola da lei frequentata. La scuola di fronte casa sua. La scuola dove lei è cresciuta e si è formata”.

