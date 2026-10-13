Messina. Rifiuti abbandonati in strada, due denunciati. Indagini in via Seminario Estivo

Focus sulla via in cui Messina Servizi ripulisce e si riformano continuamente nuove discariche

In viale Giostra, gli agenti della Polizia Municipale hanno individuato e denunciato un uomo responsabile dell’abbandono di un materasso sul suolo pubblico. In un altro intervento è stata identificata e denunciata la conducente di un’autovettura che aveva abbandonato due sacchi di rifiuti indifferenziati. Per quest’ultima violazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, è prevista anche la sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi.

Relativamente alla via Seminario Estivo, proseguono i controlli. L’Amministrazione comunale intende fare il punto sulla situazione di via Seminario Estivo e delle aree limitrofe, interessate da ripetuti episodi di abbandono di rifiuti. Attraverso l’attività della Polizia municipale e in raccordo con MessinaServizi Bene Comune, proseguono le verifiche e le azioni finalizzate a individuare i responsabili e a contrastare le condotte illecite.

Per gli episodi accertati nelle aree interessate, tra cui il lotto 13 e il perimetro di via Seminario Estivo, sono state avviate iniziative sul piano penale in relazione alle condotte contestate. Sono inoltre in corso gli approfondimenti relativi all’episodio del 18 settembre, quando alcuni carrellati dei rifiuti sarebbero stati collocati in modo da ostruire la sede stradale. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e gli accertamenti della Polizia municipale sono al vaglio per la valutazione delle eventuali responsabilità.