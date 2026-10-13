Rione Taormina, ecco come i cantieri del risanamento si trasformano in discariche VIDEO

Nelle baracche viene abbandonato di tutto: mobili, elettrodomestici, abiti, giochi e persino cibo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono le demolizioni nel Rione Taormina. Siamo in via Aulo Persio Flacco, qui un altro lotto di baracche sta per scomparire. Ecco tutto il materiale che viene ritrovato all’interno delle casette abbandonate.

Nelle baracche viene abbandonato di tutto

I rifiuti accatastati davanti alle baracche sono stati portati all’esterno dall’impresa che sta eseguendo le operazioni di demolizione. I materiali vengono smistati per tipologia e poi conferiti in discarica. Ecco come si forma la montagna di legno, quella dei frigoriferi, i mobili, gli indumenti e così via. Nelle casette viene abbandonato di tutto, persino cibo, giochi per bambini e beni di prima necessità.

Tutto questo rallenta i tempi delle demolizioni

A questo materiale si aggiungono i rifiuti portati dall’esterno, che vengono accatastati fuori dalle baracche disabitate. Ecco come i cantieri del risanamento si trasformano in discariche. Tutto questo rallenta i tempi delle demolizioni e aumenta i costi per la rimozione e i conferimenti. Ma non solo, sottrae preziose risorse che potrebbero essere destinate ad altre operazioni di risanamento, come l’acquisto di nuovi alloggi e la riqualificazione delle aree sbaraccate.

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