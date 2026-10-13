Blitz nella piazzetta dello spaccio a Torregrotta, arrestato giovane pusher

Un 25enne beccato con pochi grammi di hashish in strada, a casa aveva altra droga

Torregrotta – Nel centro tirrenico i Carabinieri del Comando provinciale insieme a quelli delle Compagnie di Milazzo e Messina Sud, hanno effettuato un controllo anti droga straordinario. Im una piazzetta del centro era infatti stato segnalato un intenso via vai di assuntori di droga, sia di giorno che di notte.

Con l’hashish in giro e a casa, scatta l’arresto

Così qualche sera fa i carabinieri del Radiomobile hanno presidiato l’area, fermando un 25enne che addosso aveva qualche grammo di hashish, una dose pronta da spacciare e altri 10 grammi. Addosso il giovane aveva anche un coltellino multiuso sporca di polvere di stupefacente e 115 euro in contanti. La somma, secondo gli investigatori, era frutto dell’attività di spaccio. A quel punto i militari hanno perquisito anche l’abitazione del ragazzo, dove hanno trovato e sequestrato altri 2 involucri con 65 grammi di hashish, nascosti sotto il letto.

Segnalati anche i clienti della droga

Il 25enne è stato arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio. Gli uomini dell’Arma hanno inoltre segnalato alla Prefettura come assuntori altre 6 persone, trovate con addosso pochi grammi di sostanze, per uso personale. Tutta la sostanza sequestrata è stata inviata ai Ris per le analisi.