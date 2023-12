Messina. Rinnovamento rete idrica, lavori consegnati: avvio previsto a febbraio - Tempostretto

Gara da 21 milioni per ammodernare la rete colabrodo. 45 giorni da oggi per il progetto esecutivo

E’ stato consegnato oggi l’appalto per ammodernare tutta la rete idrica del centro città. L’obiettivo è di eliminare le perdite idriche che necessitano di continui interventi e sono la concausa di un’erogazione idrica deficitaria.

Alla presenza del responsabile unico del procedimento Francesco Cardile, del direttore lavori Fabio Arena, dell’impresa Siciltecnoplus di Belpasso, dei progettisti ingegneri Mineo e Agnello, del Cda e del direttore generale di Amam si è proceduto con la consegna ufficiale dell’appalto che prevede l’elaborazione degli elaborati esecutivi per circa 45 giorni per poi iniziare i lavori di scavo veri e propri nel febbraio 2024.

Basile: “Obiettivo acqua h 24”

“Lavori cosi importanti – dice il sindaco Federico Basile – non si sono mai effettuati sulla nostra rete idrica cittadina e fino a 5 anni fa non c’era nemmeno un progetto che quantificasse le somme necessarie. Abbiamo redatto i progetti, trovato i soldi e fatto gli appalti, adesso è il momento dei lavori. Andiamo avanti rispettando il programma che con Amam ci siamo dati per raggiungere il risultato acqua H24”.