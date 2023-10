Messina. Rinnovata la devozione per la Madonna del Rosario nel quartiere del Dazio FOTO - Tempostretto

Una giornata intensa vissuta con spirito di fede

MESSINA – Si è rinnovata, come ogni anno, la devozione alla Madonna del Rosario nel quartiere del Dazio. Una giornata intensa, vissuta con spirito di fede. La giornata si è aperta con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, padre Giuseppe M. Sabato, partecipata da tanti fedeli e dall’assessore Calafiore, in rappresentanza del sindaco Basile, e dal presidente del Cid, Fortunato Marino. Nel pomeriggio una moltitudine di persone ha accolto il simulacro per le vie del quartiere addobbato a festa per l’evento. Presente anche l’ex priore provinciale dei Domenicani, padre Francesco M. La Vecchia. Tanti gli ammalati, impossibilitati a partecipare, affacciati dalle finestre. Il momento più suggestivo è stato l’arrivo al “Forte Ogliastri” con la benedizione del quartiere e dell’intera città. Hanno chiuso la processione i fuochi pirotecnici dal terrazzo del convento; al rientro in chiesa, il parroco ha impartito la solenne benedizione su tutti i fedeli presenti ricordando sempre gli ammalati e in particolar modo un bambino che in questo momento sta vivendo un periodo molto delicato.