Messina, riparte il progetto “Rifugiati nel basket”

L'iniziativa di integrazione sociale promossa dalla Csain e la rinnovata sinergia con il centro di accoglienza straordinaria Sant'Antonio e Villa Santa Maria

MESSINA – L’iniziativa di integrazione sociale, che usa come collante lo sport, riparte e questa volta lo fa sotto lo stendardo di un nuovo ente di promozione: lo Csain. Il Presidente Nazionale Csain Salvo Spinella accompagnato da Antonio Celona, Presidente Regionale e Giuseppe Lombardo, Consigliere Nazionale e vicepresidente vicario regionale, sono venuti in visita a Messina alla società Castanea Basket e si sono detti entusiasti di accogliere questa iniziativa tra le tantissime esperienze sociali che l’ente già sposa e esegue, incontro che ha gettato le basi su argomenti più importanti e ampi.

Rinnovata anche la sinergia tra l’associazione Castanea Basket, baluardo di sport e sociale ormai da anni, ed il Centro di Accoglienza straordinaria (Cas) Sant’Antonio e Villa Santa Maria. L’iniziativa vedrà questi giovani ragazzi allenarsi insieme alle categorie giovanili gialloviola provando a renderli il più velocemente possibile pronti alla competizione con la missione di vederli in campo per una gara il prima possibile.

Responsabile del progetto Frisenda Filippo che dichiara “il cuore pulsante della nostra società è il Territorio, l’inclusione sociale da lì si fa e non si racconta, non dobbiamo mai dimenticare che i progetti sono fatti da persone e non sono i progetti che fanno le persone, noi abbiamo fatto delle iniziative sociali un pilastro del nostro modo di intendere lo sport”. In cantiere per la società che ha in gestione il PalaRitiro tante altre iniziative sportive a carattere sociale che saranno inaugurate nelle prossime settimane.