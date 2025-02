Messina. Ripristinata la storica fermata degli autobus in Corso Cavour

Il punto di sosta di fronte all'ex Palazzo dei Telefoni. Mondello: "Non abbiamo paura di cambiare idea"

MESSINA – La storica fermata Atm di Corso Cavour, di fronte all’ex Palazzo dei Telefoni, tornerà presto ad essere nuovamente attiva. Su richiesta della IV Circoscrizione e di numerosi cittadini, Comune e Atm hanno deciso di ripristinare il tradizionale punto di sosta degli autobus, precedentemente soppresso.

Oggi pomeriggio, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello; della presidente di Atm Carla Grillo, insieme al direttore amministrativo Armando Bressan; della consigliera della IV Circoscrizione Debora Buda; e dei rappresentanti della ditta incaricata; è stato dato il via ai lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

“Siamo felici di poter annunciare che la fermata di Corso Cavour sarà ripristinata e tornerà a servizio dei cittadini. L’Amministrazione comunale, in piena collaborazione con Atm, ha deciso di dare seguito alle tante richieste pervenute in questi mesi da parte di decine di utenti ormai affezionati al servizio di trasporto pubblico che chiedevano di rendere nuovamente attiva questa fermata storica”, dichiara il sindaco Federico Basile.

“A dimostrazione del fatto che non abbiamo paura di cambiare idea e adottare soluzioni diverse da quelle inizialmente messe in atto, oggi abbiamo dato il via agli interventi necessari per ripristinare una fermata che ha sempre fatto parte delle abitudini dei messinesi. Ringraziamo Atm per la collaborazione e il Consiglio della IV Circoscrizione per il dialogo costante e costruttivo”, aggiunge il vicesindaco Mondello.

“Da quest‘arteria, che è una delle principali arterie cittadine, transitano numerose linee Atm e il ripristino della fermata agevolerà i tanti utenti che vivono o lavorano nelle vie limitrofe. Siamo al servizio della città e, in totale sinergia con l’amministrazione comunale, siamo ben lieti di accogliere le istanze provenienti dal territorio”, commenta la presidente Grillo.

Carbone: “La fermata può tornare a essere punto di riferimento per i pendolari”

A sua volta così commenta il consigliere comunale Dario Carbone, di Fratelli d’Italia: “Apprendo con gioia che l’Atm ha deciso, dopo numerosi solleciti formali e informali, tra cui la presentazione di una petizione sottoscritta da un centinaio tra cittadini, residenti e fruitori del servizio, di reintrodurre la storica fermata. Considerata infatti la distanza importante rispetto alle fermate precedenti e successive, e la necessità

rappresentata dai tanti fruitori del servizio, in gran parte anziani, è da apprezzare la reintroduzione. Il tutto anche alla luce del fatto che – con riferimento alla viabilità della zona e all’assenza cronica di parcheggi – la fermata non riduce gli stalli di sosta previsti sul Corso Cavour”.

Conclude Carbone: “Auspico che la fermata, per anni utilizzata anche dai bus di linea extraurbana, possa tornare ad essere punto di riferimento per i tanti pendolari che ogni giorno viaggiano da e per Messina”.