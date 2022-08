Messina. Ripristino pavimentazione stradale: divieti di sosta e transito nelle vie del Santo e Comunale Santo - Tempostretto

Il cronoprogramma dei lavori

MESSINA – Il Servizio mobilità urbana, per permettere lavori di ripristino della pavimentazione stradale in alcuni tratti delle vie del Santo e Comunale Santo, ha adottato limitazioni viarie. Il cronoprogramma dei lavori prevede domani, giovedì 1 settembre, venerdì 2, lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre, nella fascia oraria 7.30- 17.00, l’istituzione del divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di alcuni tratti delle vie del Santo e Comunale Santo, compresi tra la strada di collegamento con le vie Palmara e San Salvatorello, e del limite massimo di velocità di 30 km/h; domani, giovedì 1 settembre, e venerdì 2, nella fascia oraria 7.30-17, l’istituzione del divieto di transito veicolare (eccetto per i residenti per eventuali casi di emergenza e/o necessità) in via del Santo, nel tratto compreso tra i numeri civici 277 (pressi sottopasso ferroviario) e 185, garantendo, in sicurezza, il regolare transito pedonale ed il relativo accesso a tutti gli ingressi ivi insistenti, e del doppio senso di circolazione in via del Santo, nel tratto compreso tra il numero civico 185 e la strada di collegamento con via Palmara ed in via Comunale Santo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via San Salvatorello; lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 settembre, nella fascia oraria 7.30- 17, l’istituzione del divieto di transito veicolare (eccetto per i residenti per eventuali casi di emergenza e/o necessità) in via del Santo nel tratto compreso tra il numero civico 185 e la strada di collegamento con via Palmara, e del doppio senso di circolazione in via del Santo nel tratto compreso tra i numeri civici 277 (pressi sottopasso ferroviario) e 185 ed in via Comunale Santo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via San Salvatorello; mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre, nella fascia oraria 7.30-17, l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Comunale Santo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via San Salvatorello, e nel Vico I della via Comunale Santo e del doppio senso di circolazione in via del Santo nel tratto compreso tra i numeri civici 277 e 185, ed in via del Santo, nel tratto compreso tra il numero civico 185 e la strada di collegamento con via Palmara, provvedendo a collocare idonea segnaletica di preavviso per il tratto di strada interdetto al transito veicolare.

Interventi di scerbatura: da domani al 19 ottobre limitazioni viarie in alcune strade cittadine

Al fine di consentire alla Società Messina Servizi Bene Comune interventi di scerbatura, sono state adottate limitazioni viarie in alcune strade del territorio cittadino. Pertanto da domani, giovedì 1 settembre, sino al 19 ottobre 2022, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, in vari tratti delle vie. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene nelle singole giornate.

Ripristino spazi di fermata autobus Atm

Al fine di consentire all’ATM S.p.A. la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale per il ripristino degli esistenti spazi di fermata degli autobus delle proprie linee di TPL in tutto il territorio comunale, sono state disposte limitazioni viarie. Pertanto sino al 28 febbraio 2023, nella fascia oraria 7-19, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, per singoli tratti di intervento giornaliero, della lunghezza di 40 metri, in corrispondenza delle esistenti fermate degli autobus delle linee ATM.

Istituzione stalli di sosta riservati alle autovetture di servizio dei vigili del fuoco in servizio: le limitazioni viarie

Per istituire stalli di sosta riservati alle autovetture di servizio dei vigili del fuoco in servizio, sono stati adottati provvedimenti viari. Pertanto il Servizio Mobilità Urbana ha disposto il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, per tutti gli altri veicoli, sul lato nord di via Lazio, nel tratto compreso tra le vie Napoli e Reggio Calabria, e sul lato ovest (lato monte) di via Reggio Calabria, nel tratto compreso tra le vie Lazio e Salandra.

Lavori di ripristino delle spallette di appoggio di un pozzetto tranviario

Il Servizio Mobilità Urbana ha adottato provvedimenti viari per agevolare i lavori di ripristino delle spallette di appoggio di un pozzetto tranviario. Pertanto oggi, mercoledì 31, domani, giovedì 1 settembre, e venerdì 2, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato nord di via Lucania, per una lunghezza di 30 metri in corrispondenza del pozzetto tranviario da ripristinare, sito nel tratto compreso tra viale San Martino e via Catania. Istituiti inoltre il restringimento della carreggiata stradale di via Lucania, per una lunghezza di 30 metri in corrispondenza del pozzetto tranviario, sito nel tratto compreso tra viale San Martino e via Catania, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito veicolare con la collocazione di idonea segnaletica stradale; ed il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Lucania, nel tratto compreso tra viale San Martino e via Catania.