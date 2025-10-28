Messina. Rischio alluvioni, gara per le vasche di calma

Approvata la determina a contrarre per il "Completamento interventi di riduzione rischio alluvione"

Un altro passo nella lotta al rischio idrogeologico. Approvata la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Completamento interventi di riduzione rischio alluvione e relative vasche di calma”.

Il progetto è finanziato con risorse europee a valere sulla Priorità 2 del Programma Nazionale Metro PLUS e Città Medie Sud 2021-2027, per un importo complessivo di 2 milioni 360mila euro.

Dettagli dell’appalto

L’importo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori è pari a € 1.681.102 (oltre Iva). Gli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto da tecnici interni all’Amministrazione e già verificato e validato dal rup geom. Letterio Rodilosso, riguardano la caratterizzazione preliminare del materiale alluvionale depositato nelle vasche di calma; la rimozione del materiale alluvionale e un intervento di assestamento degli alvei mediante operazioni di livellamento e consolidamento.

Scelta della procedura di gara

Per l’affidamento dei lavori si ricorrerà alla procedura aperta con l’utilizzo della cosiddetta inversione procedimentale con l’obiettivo di una significativa riduzione dei tempi di affidamento.

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio del prezzo più basso, in modalità telematica. Se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a cinque, sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale. La spesa sul bilancio comunale è ripartita tra l’esercizio 2025 (500mila euro) e 2026 (1 milione e 860mila euro).