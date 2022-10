Messina Risk sis. ma.: l'esercitazione del Policlinico - Tempostretto

Ecco cosa prevede lo scenario della simulazione

MESSINA – Anche l’Aou “G. Martino” testerà le proprie capacità nel fronteggiare una maxi-emergenza nell’ambito di “Messina Risk Sis.ma”, iniziativa del Comune di Messina all’interno degli eventi della settimana nazionale della Protezione civile. Così oggi alle 9.08 sarà simulato un terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter, con le attività di soccorso a partire dal Museo Regionale di Messina, in cui lo scenario prevede un gruppo di croceristi coinvolti mentre osservano le opere.

I feriti saranno trasportati in ospedale, con arrivo alle 11 e con simulati codici gialli e rossi. Saranno coinvolti anche Piemonte-Ircss, l’Azienda ospedaliera Papardo, il Dipartimento militare di medicina legale e le cliniche private. Nella nota della struttura si ringraziano “gli studenti del terzo anno di Infermieristica, le associazioni di volontariato e CRI che in questo caso vestiranno i panni delle vittime per favorire la buona riuscita dell’esercitazione”.

