Akademia Messina, allenamento congiunto e incontro coi tifosi

MESSINA – Terminata la stagione regolare, e in vista della pool promozione, tutti i campionati sono fermi per la Coppa Italia ai livelli più alti, e le Coppe regionali, nelle categorie inferiori. Gruppo Formula 3 Messina dunque sfrutterà questi giorni per “mettere benzina” e magari oliare meglio i propri sistemi di gioco, facendo inserire la nuova arrivata Greta Kiss. In virtù di ciò Akademia Sant’Anna ha annunciato per questo pomeriggio, dalle ore 16:30, presso l’impianto PalaRescifina, un allenamento congiunto contro la formazione di Vibo Valentia. Le calabresi sono al momento al primo posto, ruolino di marcia di dodici vittorie ed una sola sconfitta, nel girone D di serie B1 femminile.

“In tale occasione – fa sapere la società – si avrà il piacere di incontrare i tifosi e tutti coloro che abitualmente scrivono sui social, per un sereno e costruttivo confronto sulle tematiche legate al club, condividendo idee, sensazioni e prospettive future. Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio di sport, passione e dialogo”. Nelle ultime settimane diversi malumori hanno aleggiato intorno alla squadra che è riuscita a qualificarsi per la pool promozione all’ultima giornata vincendo al tiebreak contro Melendugno ed è certa di disputare il campionato di Serie A2 anche l’anno prossimo. Un cammino però travagliato tra addi, flessioni, voci e post che la società, dopo le parole del presidente in conferenza stampa post Melengugno, vuole ulteriormente chiarire con i propri tifosi.

