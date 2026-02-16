Messina Rugby, altro stop col Villa Pamphili. Bonasera: “C’è tanto lavoro da fare”

Ottava sconfitta consecutiva per i peloritani, settimana prossima si gioca il derby col Cus Catania. Le parole di coach Bonasera a tutto tondo al termine della sfida

MESSINA – Un intero girone di sconfitte per il Messina Rugby che in casa, nell’undicesima giornata del girone 5 di Serie B, incassa l’ottava di fila. Il gruppo ora allenato da Gianclaudio Bonasera prova a tenere testa al Villa Pamphili ma finisce per subire un’altra pesante sconfitta per 5-48. Settimana prossima si gioca il derby contro il Cus Catania, gli etnei stanno facendo un buon campionato e sono nelle posizioni di vertice della classifica. Messina ha vinto l’ultima partita il 2 novembre scorso ospitando proprio i cugini etnei, potrebbe essere il momento della rivalsa in una sfida chiaramente più sentita.

Intervista a coach Bonasera post partita

Al termine della partita coach Gianclaudio Bonasera ha risposto ad alcune domande. Intanto sul match che nei minuti finali si è incattivito con cartellini gialli da una parte e dell’altra: “Uno degli obiettivi nostri – spiega Bonasera – era la disciplina e i cartellini gialli ricevuti ci pesano visto che abbiamo già delle assenze importanti. In mischia oggi abbiamo avuto grandi assenze: Durante, Mangano, Spadaro. Abbiamo recuperato Hasanoviq e i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. I placcaggi mancati nel finale per me sono mancanza di ossigeno, non sono più reattivo e incisivo. La tenuta atletica è la base in questo sport”.

Cosa su cui lavorare e cose positive viste in partita: “Mi sento di rimproverare solo il calo di mentalità – continua Bonasera – e in quei momenti ci hanno colpito, è importante ricordare che nel rugby non si molla mai. Stiamo cercando di cambiare la modalità di attacco, utilizzare troppo la mischia stanca e dalla trequarti in giù abbiamo elementi interessanti che devono solo abituarsi a giocare più insieme. Bella anche la risposta alla loro meta, la nostra reazione è stata immediata e in altre partite era mancata”.

A lavoro da poche settimane, Bonasera conclude spiegando cosa dovrà essere fatto: “Sarà un lungo lavoro perché bisogna recuperare il gruppo fisicamente e mentalmente, devono tornare a sentirsi un gruppo unito. La prossima partita, il derby col Cus Catania, i ragazzi la sentiranno in modo più particolare. Per loro sarà un momento particolare”.

Messina Rugby – Villa Pamphili 5-48

Messina Rugby: Spadaro Gabriele, Kese, Placanica 5, Mastroeni, Ouedraogo, Solano, Tomasello, Mangano Davide, Sina, Garcia Rodriguez, Hasanoviq, Cafarelli, Rizzo, Coletta, Tornesi.

Panchina: Pandolfino, Faranda, Rao, Interdonato, Irrera, Pidalà, Oriabure.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

Villa Pamphili: Santoro, Grasso 5, Camillo 5, Piergentili Tommaso 5, De Simone 5, Pirgentili Gianluca, Bartolini Thomas 13, Regno 5, Conti 10, Campori, Sirby, Bartolini Andrea, Mirabella, Marcantognini, Fontana.

Panchina: Biaggi, Pesaresi, Tordi, Bossu, Cerino, Deane, Silvestri.

Allenatore: Matteo Fiorani.

Arbitro: Andrea Miano di Catania.

Mete: 1-7. Trasformazioni: 0/1, 5/7. Piazzati/drop: 0/1, 1/1.