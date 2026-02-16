Amministrative. Chi vuol essere candidato? Occhi puntati su Scurria per il centrodestra

Chi sfiderà Basile a Messina? L'ex sub commissario in pole position. Navarra: "Nessuna proposta ufficiale". Nel centrosinistra Antonella Russo? Confronti in corso

MESSINA – Sono ore e giorni decisivi per comprendere chi sfiderà il sindaco dimissionario e ricandidato Federico Basile. Sul fronte del centrodestra, i nomi che girano sono quelli dell’ex sub commissario al Risanamento, dato per favorito, Marcello Scurria (nella foto), dell’ex deputato del Pd e già rettore di Unime Pietro Navarra, dell’ex vicesindaca ed esperta nella progettazione Carlotta Previti. Più difficile che la sottosegretaria e deputata di Forza Italia Matilde Siracusano decida di impegnarsi in prima persona. Nelle ultime ore prende sempre più piede la candidatura di Scurria, nonostante il recente scontro con il presidente Schifani dopo la discussa revoca come sub commissario.

Al fianco del movimento dell’avvocato Scurria, “Partecipazione”, dovrebbero esserci le realtà civiche guidate dall’ingegnere Gaetano Sciacca: comitato “Messina 3 S” e “RinascitaMessina”. E nel centrosinistra? I consiglieri comunali del Partito democratico, Antonella Russo (la favorita) e Alessandro Russo, e la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino vengono spesso nominati. Ma non si escludono altre proposte.

Navarra: “Nessuna proposta ufficiale”

Ed è arrivata una dichiarazione del professore Pietro Navarra: “Negli ultimi tempi, alcuni organi di stampa mi indicano tra i possibili candidati alla carica di sindaco di Messina, sostenuto della coalizione del centrodestra. Rientrato oggi in città dopo diversi giorni di assenza per motivi familiari, devo dichiarare, tuttavia, di non avere mai ricevuto alcuna proposta ufficiale dalla coalizione. Seppure gratificato dall’attenzione e dalla stima che questa ipotesi sottende, impegni accademici e professionali presi da tempo, in Italia e all’estero, non mi permettono di assumere ruoli attivi nella politica cittadina. Resto comunque sempre disponibile a contribuire al dibattito pubblico e allo sviluppo della città nelle forme e nei modi compatibili con il mio percorso professionale”.

La strategia deluchiana di dividere le due coalizioni

Nei tavoli politici, tra vertici regionali del centrodestra e riunioni cittadine del centrosinistra, si cerca di trovare insomma la soluzione più adatta, considerando i tempi dettati dalla decisione, copyright Cateno De Luca, di staccare la spina alla Giunta Basile in anticipo. Le due coalizioni devono contrastare pure la tendenza deluchiana di Sud chiama Nord di minare le due “case” dall’interno, pescando a destra e sinistra per rinfoltire le dieci liste. E puntare al premio di maggioranza.

Articoli correlati