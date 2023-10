Messina Rugby beffato, il Colleferro rimonta nei minuti finali - Tempostretto

Nella terza giornata il Messina Rugby assapora la terza vittoria consecutiva, conduceva per 31-21 a dieci minuti dalla fine ma viene rimontata dal Colleferro

MESSINA – Sembrava troppo bello per essere vero quando all'”Arturo Sciavicco” di Sperone stava maturando la terza vittoria consecutiva in tre partite per il Messina Rugby in questo avvio di campionato. I rosanero del duo Alibrandi-Miduri, dopo un’ottima prima frazione di gara chiusa in vantaggio per 21-14, venivano rimontati con la beffa, nei 10 minuti finali, delle mete subite che li ribaltavano e portavano così alla prima sconfitta nel girone 4 di Serie B.

Messina che segna tre mete, ne serviva una quarta per ottenere il punto di bonus come nelle precedenti due uscite, ma che nonostante un Solano ispirato dalla piazzola, 16 punti in totale per lui, perde la partita solo nel finale. Aggiunge comunque un punto alla propria classifica, il bonus difensivo per aver perso con uno svantaggio inferiore ai 7 punti, e rimane in quarta posizione nel girone con 11 punti. Nel prossimo turno trasferta contro l’Unione Rugby Capitolina che segue i messinesi in classifica con 7 punti e una sola vittoria nelle prime tre giornate.

Messina Rugby – Colleferro 31-33

Messina che non trova varchi nei primi minuti e si affida al piede di Solano dalla distanza per andare i vantaggio per 6-0 nel primo quarto d’ora di gara. Passati i 20 minuti finalmente i peloritani arrivano in meta con Irrera, la trasformazione di Solano che segue vale il momentaneo 13-0. Replica però subito Colleferro, dopo neanche due minuti, con una meta trasformata. Nel finale di tempo altre due mete, una per parte, sempre a segno per prima Messina con Tripodi senza trasformazione, replica poi Colleferro che trasforma. Il primo tempo si potrebbe chiudere 18-14, ma ancora un piazzato di Solano a tempo quasi scaduto porta il Messina Rugby sul 21-14.

Nella ripresa pareggia Colleferro dopo 15 minuti con una meta trasformata e punteggio che torna in parità dal fischio d’inizio sul 21 pari. Allungo di Messina con meta di Kese trasformata da Solano che quando mancano 10 minuti alla fine piazza ancora al piede e fa 31-21. Sembra tutto sotto controllo per i messinesi, ma a sei minuti dalla fine però arriva la meta non trasformata di Colleferro e negli ultimi secondi di partita un’altra meta ospite che vale il pari 31-31 però segue la trasformazione che in pochi secondi fa perdere il match per 31-33 al Messina Rugby.

Tabellino

Messina Rugby: Ouedraogo, Irrera 5, Kese 5, Quaranta, Ndungu, Solano 16, Mastronardo, Spadaro, Bianco, Tripodi 5, Tornesi, Mangano, Cafarelli, Rizzo, Maggio.

Panchina: Pandolfino, Hasanoviq, Fracassi, Vinci, Santilano A., Amanti, Santilano G.

Colleferro: Cerquozzi, Meucci, Tosco A., Fiorini S., Iannucci, Tosco L., Acquista, Di Giovanni, Paladini, Paris, Ionita, Fiorini A., Nobili, Sarpo, Bucci.

Panchina: Ciani, Panci, Mosetti, Lazzarini, Gessi, Silti, Neccia.