Messina Rugby sconfitto fuori casa contro l'Us Roma - Tempostretto

Trasferta amara per il Messina Rugby che cede 33-10 e non aggiunge punti alla propria classifica. Meta per gli ospiti di Giovanni Rizzo

ROMA – È arrivata una sconfitta per il Messina Rugby sul campo dell’Us Roma. 33-10 è il risultato finale della gara che ha visto i peloritani impegnati, nella 12ª giornata del campionato di serie B, presso lo stadio “Sapienza Sport” di Roma. C’è rammarico per i “tutti-neri” dello Stretto che all’andata (foto in evidenza) avevano vinto e che vista la vicinanza in classifica con la formazione laziale speravano di poter contendere la vittoria finale.

Un primo tempo in cui Eros Tornesi e compagni, per lui 100ª partita giocata con il Messina Rugby, lasciano molto giocare i romani che scappano via nel punteggio segnando tre mete a fronte di un piazzato al piede di Solano. La reazione produce meno di quanto sperato, una meta trasformata nel secondo tempo, e sul finire della gara l’Us Roma trova anche la quarta meta, che fa scattare il punto di bonus, e la quinta della sua partita.

La nuova classifica del girone 4, vista dal basso, vede l’Arechi ultimo con 1 punto, poi il Messina Rugby che resta fermo a 15 e appena sopra l’Us Roma Rugby che allunga a 22. Il prossimo impegno per la squadra allenata dal duo Alibrandi/Miduri è prevista per il 5 marzo allo stadio “Sciavicco” di Sperone, avversario il Rugby Benevento al momento sesto in graduatoria con 29 punti.

Us Roma – Messina Rugby 33-10

Il primo tempo vede la squadra ospite passare subito in vantaggio con un piazzato di Solano, qualche minuto dopo, grazie alla meta di Campanelli Alessandro, trasformata da Giamminonni, l’Us Roma ribalta la situazione. Il Messina Rugby non riesce a reagire e a metà del primo parziale subisce altre due marcature ravvicinate con Corradini, non trasformata, e nuovamente Alessandro Campanelli con trasformazione di Giamminonni. Non ci saranno altri punti nel primo tempo e si va al riposo sul punteggio di 19-3.

Nei secondi quaranta minuti altra meta dei laziali con De Roma, che permette ai locali di ottenere il punto di bonus offensivo, arrivano i due punti aggiuntivi dalla trasformazione. Messina prova a reagire ma i suoi sforzi non producono punti fino a quando va a segno Giovanni Rizzo, a cui aggiunge due punti al piede Solano con la trasformazione, cambia dunque il punteggio: 26-10. Nel finale a marcare però è ancora Roma, meta tecnica concessa dall’arbitro Carlo Esposito di Napoli che ravvisa una difesa irregolare dalla mischia di Messina e punteggio finale che viene fissato al 71′ sul 33-10.

Articoli correlati