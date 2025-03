Messina Rugby superato nei minuti finali dal Frascati

I peloritani sfiorano il colpaccio al "Cocciato" di Frascati. Avanti per 29-31 a dieci minuti dalla sirena crollano ma portano a casa il punto di bonus offensivo

Prestazione gagliarda degli uomini del Messina Rugby. Capitan Rizzo e compagni, pur dovendo far i conti con qualche assenza, hanno per oltre tre quarti di partita giocato alla pari sul campo del Frascati Club. I laziali alla fine l’hanno vinta per 48-31, una partita spettacolare con dodici mete in tutto nel quattordicesimo turno di serie B, solo negli ultimi dieci minuti andando a segno tre volte proprio negli ultimi giri di orologio.

Messina era partita meglio sullo 0-14 e chiudeva avanti il primo tempo (19-24). Nella ripresa subiva la reazione locale ma riusciva a riportarsi avanti sul 29-31 assaporando cinque punti, alla fine le rimane solo il punto di bonus offensivo e scappa anche il punto di bonus difensivo che sarebbe stato comunque un buon segnale in una trasferta complicata. Le mete peloritane sono arrivate da Durante, due, Ravaioli e Dejean, ad aggiungere punti al piede Alessio Solano, undici. Per l’apertura peloritana si trattava della centesima presenza con la maglia del Messina Rugby e proprio mentre tagliava questo importante traguardo in carriera superava anche quota cento punti nell’intera stagione 2024/2025, infatti con gli undici messi a segno al “Cocciano” tocca la tripla cifra personale di 101 stagionali tra mete, trasformazioni, piazzati e drop.

In classifica Messina Rugby sale a quota 25 punti. Settimana prossima fermo il girone 5, poi Messina attende la Tigri Bari, formazione che segue in classifica e contro cui è arrivata al momento l’unica vittoria in trasferta della stagione in corso. La partita è in programma per domenica 23 marzo allo stadio “Arturo Sciavicco” di Sperone.

Frascati – Messina Rugby 48-31

Ottimo inizio dei locali che vanno a segno con Durante e Dejean nei primi dieci minuti, entrambe le volte Solano trasforma dalla piazzola. La reazione locale dopo metà primo tempo con le mete di Blasi e Federici, entrambe trasformate da Blasi, in mezzo il calcio piazzato di Solano che tiene avanti gli ospiti 14-17. Nel finale di tempo arrivano altre due mete equamente divise, da una parte Ravaioli dall’altra Ilfi. Solano trasforma, Frascati no e il primo tempo si chiude sul 19-24.

Nella ripresa iniziano meglio i locali che ribaltano la gara con le mete di Farina e Federici, non trasformate, sul 29-24. Messina entrati nell’ultimo quarto di partita ha la forza di rimettere la testa avanti, trovando anche il punto di bonus offensivo, grazie alla meta di Durante trasformata da Solano per il 29-31. Negli ultimi dieci minuti però crolla la formazione peloritana che subisce altre tre mete, due delle quali di uno scatenato Federici trasformate da Blasi per il 48-31 finale.

Tabellino

Arbitro: Carlo Esposito di Napoli.

Mete: 8-4. Trasformazioni: 4/8, 4/4. Piazzati: 0-1.

Frascati Club: Dario Di Tizio, Federici 20, Saverio Di Tizio, Riccardo Ilfi 5, Piermattei, Blasi 13, Farina 5, Zitelli, Bocci 5, Luca De Angelis, Cirelli, Eliseo Tarquini, Cisalli, Picchi, Francesco De Angelis.

A disposizione: Reali, Caporilli, Proietti, Pullerà, Orlando Tarquini, Viscusi, Leonardo Ilfi.

Allenatore: Marco Bitetti.

Messina Rugby: Dejean 5, Irrera, Kese, Placanica, Gabriele Spadaro, Alessio Solano 11, Maggio, Rizzo, Ravioli 5, Quaranta, Hasanoviq, Tornesi, Maggio, Lo Re, Durante 10.

A disposizione: Faranda, Cafarelli, Tomasello, Francesco Solano, Terranova.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.