Messina. Sabato al Verona Trento il "Linux Day" - Tempostretto

Una giornata organizzata nell’ambito della manifestazione nazionale dedicata alla promozione e divulgazione della programmazione libera

L’IIS Verona Trento, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Messina, il Centro Studi e Formazione di Messina, Google Developer Group Nebrodi e Flutter Messina, organizza il prossimo sabato 22 ottobre, dalle 8:30 alle 14, il “Linux Day 2022” nella palestra dell’istituto, in via Giuseppe Natoli 72 a Messina.

All’importante evento, dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, prof.ssa Simonetta Di Prima, interverranno importanti relatori, tra i quali, Rosario Natoli, Giovanni Rizzo, Giuseppe Bonocore, Antonella Rotondo, Francesco Pagano, Pierluigi Dell’Acqua, Fabrizio La Rosa, Francesco Fresta, Riccardo Pagano, Letterio Freni e Mich Murabit. Si tratta di interessanti contributi che riguardano i diversi ambiti di utilizzo dei sistemi Linux.

Seminario gratuito

Il seminario, aperto a tutti gli appassionati di tecnologia, è gratuito e si pone nell’ambito del ‘Linux Day 2022’, la principale manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione, che a Messina si svolgerà solo all’Istituto Verona Trento. Le attività saranno alcune in presenza e altre on line con tanti dibattiti in diretta e la possibilità di entrare in contatto con appassionati, curiosi, professionisti e volontari in ogni parte d’Italia.

Oggi molte società importanti nel campo dell’informatica hanno sviluppato e rilasciato, e continuano a farlo, sistemi Linux. Grazie alla portabilità del kernel Linux sono stati sviluppati sistemi operativi Linux per un’ampia gamma di dispositivi, dai personal computer, ai cellulari, dai tablet computer e console, ai mainframe e ai supercomputer ed esistono sistemi Linux installabili anche come server.

Il seminario, sarà disponibile sulla Piattaforma Ministeriale S.O.F.I.A., pertanto sarà valido per il rilascio di un’attestazione riconosciuta per l’aggiornamento professionale dei docenti della scuola pubblica.

Durante le pause, i docenti ed i dirigenti delle scuole secondarie di primo grado avranno la possibilità di una visita guidata dell’Iis Verona Trento e del suo Laboratorio di Arti Grafiche e Visive.