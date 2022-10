Messina. Sabato visite guidate gratuite serali a Santa Maria Alemanna - Tempostretto

Dalle 18.30 alle 22.30

Sabato 29 ottobre Santa Maria Alemanna sarà aperta dalle ore 18.30 alle 22.30. In questa occasione sarà possibile conoscere dettagli poco noti e ammirare elementi decorativi in un’atmosfera “misteriosa”. L’ingresso è gratuito e libero; vi sarà la possibilità di partecipare alle visite guidate di gruppo, a cura di Giorgia Minisi, Nicolò Arena e Antonio Calabrese, che avranno la durata di 40 minuti e partiranno secondo i seguenti turni: 1° turno – 18.45; 2° turno – 19.45; 3° turno – 20.45 e 4° turno – 21.45. Per chi volesse partecipare alla visita guidata è opportuno presentarsi 10 minuti prima dell’inizio.

L’iniziativa è prevista nell’ambito della valorizzazione degli spazi gestiti dal Comune e grazie alla collaborazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale, su disposizione dell’assessore alla Cultura, Enzo Caruso.