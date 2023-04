Messina, sbarcano 105 migranti. 23 sono giovanissimi - Tempostretto

Stamani a Reggio Calabria oltre 500 erano arrivati a bordo della Diciotti

MESSINA – Una parte dei migranti salvati nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo arrivano anche a Messina, dopo che stamane a Reggio Calabria la Diciotti ha affidato alla macchina della Prefettura oltre 500 persone.

In 105 sono arrivati nella notte, a bodo di una motovedetta della Capitaneria di Porto, che li ha sbarcati come di consueto al molo Norimberga.

Tra loro ci sono 23 minori non accompagnati. Sono per lo più pakistani, egiziani e siriani. Immediatamente si è attivato il sistema di soccorso coordinato dalla Prefettura di Messina, con il consueto apporto della Capitaneria di Porto, del Comune di Messina, delle Forze dall’Ordine, Croce Rossa, Usmaf, Asp, Save the Children.

Previa assistenza sanitaria, i migranti sono stati condotti all’hot spot per le attività di identificazione e fotosegnalamento.