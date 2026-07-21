Messina. Sciopero dipendenti comunali, la Cisl si chiama fuori

Il sindacato preferisce aspettare la decisione del giudice del lavoro

La CISL FP Messina non parteciperà allo sciopero dei dipendenti comunali del 31 luglio 2026, “avendo ritenuto prioritario perseguire la tutela dei diritti dei lavoratori nelle sedi competenti e nel rispetto anche della decisione dei lavoratori, emersa nell’ambito dell’ultima assemblea tenutasi a Palazzo Zanca. Sin dal momento in cui l’Amministrazione comunale ha adottato la determinazione con la quale ha modificato unilateralmente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, regolarmente sottoscritto con le organizzazioni sindacali firmatarie, la CISL FP Messina è intervenuta tempestivamente, diffidando formalmente l’Ente dal dare seguito a un comportamento ritenuto illegittimo e lesivo delle prerogative sindacali e dei diritti dei lavoratori. Persistendo l’Amministrazione nella propria condotta, la CISL FP Messina ha quindi promosso ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Messina per l’accertamento dell’illegittimità della modifica unilaterale del CCDI e per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle prerogative sindacali”.

Ieri il legale della CISL FP Messina ha depositato le proprie note difensive, mentre il termine assegnato al Comune di Messina per il deposito delle proprie difese scadrà giovedì, 23 luglio 2026. Il giudizio è pertanto ancora pendente.

Per tali ragioni la CISL FP Messina “ritiene doveroso attendere la decisione del giudice del Lavoro, prima di assumere ulteriori azioni sindacali, ribadendo che lo sciopero resta l’ultima ratio da mettere in campo solo quando tutte le altre strade non hanno prodotto risultati. Solo all’esito del procedimento giudiziario, e sulla base delle determinazioni che ne conseguiranno, la Federazione valuterà con senso di responsabilità ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori, compresa l’eventuale proclamazione di azioni di sciopero e di mobilitazione, qualora ciò dovesse rendersi necessario, nel solo interesse dei dipendenti e senza alcuna valutazione di natura politica”.