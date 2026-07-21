Norme igieniche violate, alcol a minori e personale irregolare: multe a diversi locali

Quasi 15mila euro di sanzioni a due attività per alcune irregolarità, tra cui "mancanza di controlli tesi al contrasto di animali infestanti". Controllati lidi e discoteche

Due locali sono stati multati per 5.000 e 9.500 euro a causa di carenze igieniche non conformi alle regole, mancata tracciabilità dei prodotti e mancanza di controlli tesi al contrasto di animali infestanti. Le irregolarità sono state riscontrate durante i controlli che la Polizia di Stato, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, e con l’ausilio di operatori di Vigili del fuoco, Sian (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente) hanno effettuato tra Patti, Sant’Agata Militello e Capo d’Orlando.

Irregolarità anche sul personale

Sono stati controllati diversi lidi, discoteche, hotel e altri locali. I due in questione sono stati trovati tra Patti e Oliveri. In una delle due attività commerciali, inoltre, sono emerse anche irregolarità su assunzioni e formazione del personale dipendente. Ma non è finita, perché le verifiche dei vigili del fuoco hanno evidenziato la mancata revisione dei dispositivi anti-incendio e un’insufficiente indicazione delle uscite di emergenza. Sono state pertanto impartite prescrizioni relative all’impianto elettrico e all’adeguamento dei dispositivi antincendio nonché della segnaletica interna del locale delle uscite di emergenza.

Alcol a minori di 18 e 16 anni

Infine, nel corso del medesimo controllo, è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18 con elevazione della sanzione amministrativa di euro 333 e la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, per la quale si è proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare. Sono in corso ulteriori verifiche che potrebbero comportare la proposta di sospensione e/o interruzione della licenza di esercizio.

Anche nel territorio di Sant’Agata di Militello è stata accertata, presso un esercizio commerciale, la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18 con elevazione della prevista sanzione amministrativa. In un’altra struttura è stata riscontrata l’assenza di licenza per serate danzanti. Mentre in altri due locali diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel comprensorio di Capo d’Orlando le verifiche hanno interessato complessivamente 6 esercizi pubblici e hanno evidenziato violazioni della normativa riguardante le emissioni sonore a tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone con superamento del valore notturno di rumore immesso in ambiente abitativo, violazioni della normativa in materia di sicurezza alimentare e di occupazione del suolo pubblico. In una struttura, in particolare, le violazioni in materia di sicurezza alimentare hanno portato al deferimento del titolare per tentata frode in commercio.

Altro esercizio commerciale, altro controllo: è stato constatato in un locale il superamento di più del doppio del numero di avventori consentito ed il rappresentante legale è stato, pertanto, segnalato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni previste nella licenza. Anche nel territorio orlandino le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco hanno evidenziato violazioni della normativa antincendio. Nelle prossime saranno svolti ulteriori analoghi controlli, a tutela della sicurezza e della incolumità degli avventori, nonché dei diritti dei cittadini residenti.