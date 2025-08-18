 Messina. Scontro furgone-auto, ferita una donna

Gianluca Santisi

lunedì 18 Agosto 2025 - 18:47

Le sue condizioni non sono gravi. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Lenzi e via Felice Bisazza

MESSINA – Incidente senza gravi conseguenze questo pomeriggio all’incrocio tra le vie Lenzi e Felice Bisazza. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un furgone Toyota e una Lancia Ypsilon. Ad avere la peggio la conducente dell’utilitaria, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono però apparse gravi. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale.

