“La militarizzazione della scuola italiana”, due incontri con Antonio Mazzeo

Alla Chiesa Valdese di Messina e Reggio, 18 e 19 marzo, confronti nel segno della sensibilizzazione sui temi della pace

“Dova va la scuola italiana? La militarizzazione dell’istruzione in Italia. In un crescente e inquietante scenario mondiale di guerra, di devastazione, di assenza di diritto; dove sembra sempre più difficile non solo sperare nella pace, ma osarne addirittura parlare scardinando logiche e culture belliciste, le Chiese valdesi di Messina e di Reggio Calabria invitano tutta la cittadinanza a un incontro di informazione e sensibilizzazione rispetto a un fenomeno tanto grave quanto taciuto”.

Un incontro con Antonio Mazzeo, insegnante e attivista, martedì 18 marzo alle ore 18.00 in via Laudamo 16 e a Reggio il 19 marzo alle ore 18.00 in via Possidonea 2.

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