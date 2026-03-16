 "La militarizzazione della scuola italiana", due incontri con Antonio Mazzeo

“La militarizzazione della scuola italiana”, due incontri con Antonio Mazzeo

Redazione

“La militarizzazione della scuola italiana”, due incontri con Antonio Mazzeo

lunedì 16 Marzo 2026 - 19:32

Alla Chiesa Valdese di Messina e Reggio, 18 e 19 marzo, confronti nel segno della sensibilizzazione sui temi della pace

Dova va la scuola italiana? La militarizzazione dell’istruzione in Italia. In un crescente e inquietante scenario mondiale di guerra, di devastazione, di assenza di diritto; dove sembra sempre più difficile non solo sperare nella pace, ma osarne addirittura parlare scardinando logiche e culture belliciste, le Chiese valdesi di Messina e di Reggio Calabria invitano tutta la cittadinanza a un incontro di informazione e sensibilizzazione rispetto a un fenomeno tanto grave quanto taciuto”.

Un incontro con Antonio Mazzeo, insegnante e attivista, martedì 18 marzo alle ore 18.00 in via Laudamo 16 e a Reggio il 19 marzo alle ore 18.00 in via Possidonea 2.

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