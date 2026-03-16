 Ex Lavatoio, bonifica completata. Ora la demolizione della baraccopoli VIDEO

Ex Lavatoio, bonifica completata. Ora la demolizione della baraccopoli VIDEO

Silvia De Domenico

Ex Lavatoio, bonifica completata. Ora la demolizione della baraccopoli VIDEO

lunedì 16 Marzo 2026 - 13:30

L'impresa dovrà prima rimuovere l'amianto dai tetti e poi le ruspe entreranno in azione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ex Lavatoio verso la demolizione. La baraccopoli di Giostra è stata svuotata dai rifiuti che si erano accumulati da quando non è più abitata. Messina Servizi nei giorni scorsi ha completato gli interventi di bonifica delle baracche. Ora le ruspe potranno finalmente entrare in azione. Ma prima l’impresa Cericola, che porterà avanti le demolizioni, dovrà rimuovere l’amianto dai tetti. Operazione che potrebbe iniziare già in questa settimana.

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bonifica ex lavatoio
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