Sul posto la Polizia locale e il 118

MESSINA – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sul Calvacavia, all’incrocio tra le vie Tommaso Cannizzaro e La Farina. Per cause in fase di accertamento, uno scooter guidato da una giovane trentenne è finito sotto un tir. Illesa la conducente. Sul posto gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e un’ambulanza del 118.