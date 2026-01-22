Messina. Scuola per la parità di genere dedicata ai giovani che vogliono cambiare la società

Un progetto Erasmus+ per rafforzare la partecipazione democratica

Messina si prepara ad accogliere una nuova tappa di partecipazione civica europea, dedicata alle giovani generazioni e alla promozione delle pari opportunità. Verso le Elezioni – Scuola di Politica per la Parità di Genere è un progetto di scambio europeo che si configura non soltanto come un percorso formativo, ma come un vero e proprio incubatore di capacità di comando civica e democratica, promosso nell’ambito dell’azione europea Azione Chiave 152, finanziata dal programma Scambio Europeo attraverso l’Agenzia Nazionale Giovani.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel quadro dell’Incontro per la Gestione del Progetto del Programma Scambio Europeo Gioventù, dedicato ai progetti approvati nell’ambito dell’Azione Chiave 152, rafforzando il dialogo tra dimensione locale e politiche europee.

Il ruolo del Comune di Messina e la rete IncludiME

Il Comune di Messina si conferma laboratorio di partecipazione civica e inclusione sociale, ospitando una delle tappe chiave del progetto, che si inserisce nella cornice di IncludiME e nasce nell’ambito della collaborazione strategica con l’associazione Verso il 50%, già consolidata attraverso la campagna di formazione e comunicazione “Mezzi per tutte”. L’obiettivo è promuovere le pari opportunità e rafforzare il coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi democratici, in una prospettiva che coniuga dimensione locale ed europea.

A sottolineare il valore dell’iniziativa per la città è il sindaco Federico Basile: “Messina investe nel capitale umano e nella qualità della vita democratica. Sostenere percorsi europei come Verso le Elezioni, parte integrante delle attività di IncludiME, significa rendere concreta una partecipazione più ampia, consapevole e inclusiva, capace di guardare al futuro. L’obiettivo è rafforzare la capacità di partecipazione attiva delle nuove generazioni e contribuire alla costruzione di una comunità europea fondata su una democrazia più equa, rappresentativa e inclusiva. Messina diventa così uno spazio europeo di formazione, confronto e trasformazione, aperto a chi desidera contribuire alla costruzione di una società più giusta e inclusiva”.

Focus sulle politiche giovanili e parità di genere

Sulla stessa linea l’assessora Liana Cannata, che evidenzia il legame con le politiche comunali: “Questo appuntamento si inserisce nel percorso di IncludiME, che continua a promuovere occasioni di partecipazione su temi centrali come le pari opportunità. Rafforzare le connessioni, aprire spazi di cittadinanza attiva e favorire l’accesso agli strumenti della vita pubblica significa permettere alle giovani generazioni di acquisire fiducia e capacità per incidere concretamente nella società. Il progetto promuove politiche inclusive, la partecipazione giovanile e impegno civico, in linea con i principi della Strategia dell’Unione Europea per la Parità di Genere 2020–2025”.

“Verso le Elezioni” nasce dalla consapevolezza che la partecipazione civica e democratica in Europa non sia ancora pienamente accessibile in condizioni di pari opportunità. Persistono infatti barriere culturali, sociali e strutturali che limitano l’accesso alla vita pubblica e ai percorsi di rappresentanza. Il progetto intende contribuire al superamento di tali ostacoli, offrendo un contesto sicuro, accessibile e capace di considerare diverse identità sociali in cui consolidare competenze, consapevolezza e strumenti utili alla partecipazione democratica.

Il programma formativo e lo scambio internazionale

Il percorso, della durata complessiva di 12 mesi, prenderà avvio a Messina il 12 febbraio e combinerà metodologie di educazione non formale, laboratori pratici e momenti di sperimentazione. Le giovani e i giovani partecipanti potranno sviluppare competenze in comunicazione pubblica e inclusiva, parlare in pubblico, negoziazione, analisi delle politiche pubbliche, progettazione campagne civiche e strumenti per riconoscere e contrastare stereotipi e sessismo nella sfera pubblica.

Lo scambio internazionale del progetto “Verso le Elezioni” si svolgerà in Italia a Messina, che ospiterà una delle tappe chiave del percorso formativo europeo. L’iniziativa coinvolgerà 32 partecipanti provenienti da Italia, Grecia, Francia, Slovacchia e Romania, già selezionati, confermando il ruolo della città come spazio di incontro, formazione e dialogo tra giovani europei.

Come partecipare e l’elaborazione del Piano d’Azione

La partecipazione è inoltre aperta a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che studiano o lavorano a Messina, i quali potranno candidarsi qui.

Il progetto, come deliberato nel corso della Quinta Commissione consiliare Politiche giovanili, presieduta dal consigliere comunale Raimondo Mortelliti, si concluderà il 18 febbraio prossimo, con un confronto in Aula con i componenti della Commissione stessa. L’incontro sarà finalizzato all’elaborazione di un Piano d’Azione volto a promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione democratica delle giovani generazioni, con particolare attenzione al tema delle pari opportunità.