Alessandra Serio

Messina, se la scalinata di Santa Barbara diventa una centrale di spaccio

giovedì 21 Agosto 2025 - 08:00

Un vigilante libero dal servizio sventa un episodio di spaccio e aiuta la Polizia a recuperare uno zaino pieno di droga

Messina- Risale a qualche giorno fa l’ultimo intervento della Polizia in centro storico a Messina per un giro di spaccio. In particolare alla scalinata di Santa Barbara, periodicamente indicate come area di interesse storico-artistico, cuore del centro storico cittadino ma spesso segnalate per episodi di degrado.

E’ qui che lo scorso 16 agosto un vigilante privato ha fermato due giovani sorpresi a spacciare, consentendo agli agenti di recuperare uno zaino contenente parecchie dosi di stupefacenti. Sull’episodio indaga ora la Squadra Mobile, ai comandi del vice questore Vittorio La Torre.

Libera dal servizio, guardia giurata interviene

La guardia giurata dei Metronotte d’Italia era in quel momento libero dal servizio e si trovata in giro con la famiglia. Passando dalle scalinate di Santa Barbara è però stato insospettito da un campanello di gente chiaramente in attesa e da un ragazzo con un grosso zaino in mano che furtivamente si scambiava qualcosa con un altro giovane.

Il rocambolesco fermo e lo zaino con la droga

La guardia giurata è quindi intervenuta ed ha bloccato i due ragazzi, chiedendo i documenti e tentando l’arresto in flagranza di spaccio, in veste di pubblico ufficiale se pur libero dal servizio. Uno dei due giovani si è rifiutato di consegnarli mentre l’altro, intorno ai 30 anni, gli ha consegnato la patente ed è stato identificato, mentre il campanello di gente in attesa si disperdeva velocemente. Mentre attendeva i rinforzi, avvisata la Questura, uno dei giovani è però riuscito a divincolarsi e fuggire, lasciando lo zaino sul posto che è stato sequestrato dai poliziotti e inviato all’analisi del Gabinetto scientifico. Dentro c’erano diverse dosi di stupefacente, tra le quali marijuana e cocaina.

