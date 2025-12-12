Messina. Selezione di 50 nuovi volontari per il Gruppo Comunale di Protezione Civile

Il Comune apre le selezioni per ampliare la squadra di volontari impegnati nella sicurezza e nella tutela del territorio

Il Comune di Messina, attraverso l’Assessorato alla Protezione Civile, ha pubblicato l’avviso per l’inserimento di 50 nuovi volontari all’interno del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di potenziamento del sistema comunale di prevenzione, monitoraggio e supporto operativo in caso di emergenze, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione civica e rafforzare le strutture locali impegnate nella sicurezza del territorio. L’avviso è rivolto ai cittadini che desiderano mettere a disposizione tempo, competenze e spirito di solidarietà, contribuendo alle attività di previsione, prevenzione, assistenza durante eventi emergenziali e campagne informative rivolte alla popolazione. I volontari selezionati saranno formati attraverso un apposito corso base, che consentirà loro di acquisire le conoscenze fondamentali per operare all’interno del Gruppo Comunale.

“Il volontariato di Protezione Civile rappresenta una componente essenziale del nostro sistema locale – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli -. Con questa selezione puntiamo a rafforzare una squadra che ha dimostrato negli anni competenza, dedizione e senso civico. Invitiamo tutti coloro che desiderano offrire un contributo concreto alla sicurezza della nostra città a partecipare: essere volontari significa essere parte attiva della comunità e un presidio fondamentale nei momenti più delicate.

La domanda dovrà essere inoltrata entro il 15 gennario 2026, mediante compilazione della richiesta di iscrizione tramite la piattaforma informatica istituzionale.