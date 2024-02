“Messina senza porticcioli e luoghi di ricovero per le barche”

Il capogruppo di "Basile sindaco", Cipolla, chiede la convocazione urgente della VI Commissione consiliare: "Siamo vicini ai problemi dei pescatori"

MESSINA – “Mancano in città porticcioli e luoghi di ricovero per le imbarcazioni e noi siamo vicini alle esigenze dei pescatori della zona nord. E occorre trovare una soluzione il più possibile condivisa, tenendo conto delle esigenze di sicurezza e salvaguardia del litorale ma anche di quelle di chi lo Stretto ogni giorno lo vive. Per questo, chiedo la convocazione della sesta Commissione consiliare”. La proposta è del consigliere comunale e capogruppo di “Basile sindaco”, Francesco Cipolla, che ne chiede la convocazione.

“Dopo l’incontro della scorsa settimana cui ha preso parte anche il sindaco Basile – spiega Cipolla – è evidente che non si può tergiversare ulteriormente su quelle che sono le esigenze di un vasto settore produttivo della nostra città, quello della pesca e della nautica. Fatta salva l’esigenza sacrosanta di una bonifica e salvaguardia dell’arenile e dei fondali, riconosciuta per altro dagli stessi pescatori del litorale nord della città, che hanno plaudito alle operazioni della guardia costiera delle scorse settimane, rimane il problema”.

Continua Cipolla: “Un problema serissimo che mette in grossa difficoltà i proprietari dei mezzi che pur volendo mettersi in regola non hanno alternative, in quanto di fatto nel Comune di Messina non esistono, a parte una sola realtà, luoghi demandati allo stazionamento in sicurezza delle imbarcazioni, Il tutto anche per la mancanza di concessioni che spesso non vengono date a causa di una burocrazia complessa e dai tempi elefantiaci”.

“Per tali ragioni – conclude il capogruppo di “Basile sindaco” – ho chiesto la convocazione urgente della sesta commissione consiliare, presieduta dal consigliere Giuseppe Busà, alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, alle Politiche del mare Francesco Caminiti e del sindaco Federico Basile. Una seduta che possa portare ad una soluzione il più possibile condivisa”.

