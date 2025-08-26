Messina. “Senz’acqua da sei giorni nella zona della Badiazza”

Amam comunica: "Sistemate tre perdite ieri, verifichiamo oggi"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al numero 366.8726275: “Nella zona della Badiazza, a Scala Ritiro, siamo senz’acqua da givedì. Sei giorni senza un filo d’acqua nell’intero quartiere. Noi siamo una famiglia di quattro persone ma penso agli anziani e alle persone con disabilità. Come si fa? Amam ci ha detto che non è riuscita a individuare il guasto. Ci sentiamo abbandonati e qui le autobotti non servono a molto. Ci sono famiglie che non hanno nemmeno i serbatoi”.

Abbiamo contattato il presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, che ci ha aggiornato sul problema: “Sono state sistemate tre perdite ieri. Oggi facciamo una verifica sulla situazione”.