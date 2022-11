Messina senz'acqua, ecco i 12 punti di distribuzione - Tempostretto

Dal 25 al 27 novembre, Comune e Amam corrono ai ripari in vista dei lavori alla condotta

MESSINA – Comune e Amam provvedono per i giorni di sospensione idrica a Messina Nord. In occasione della sostituzione dei circa 70 metri di condotta nella zona di Piazza d’Armi, dal 25 al 27 novembre, ecco i punti di distribuzione di acqua alla popolazione saranno i seguenti:

1. Annunziata pressi rifornimento Via Ciaramita e Via A. Agostino;

2. Annunziata alta c.da Citola pressi capolinea ATM;

3. Torrente Trapani pressi cpl. Sirio;

4. Gravitelli Via P. Castelli incrocio S. Corrao;

5. Piazza Marotta – Curcuraci;

6. Faro Sup. Sp 49 Piazza M.A. di Francia;

7. Castanea – S.P. 50 c/o scuola L. Capuana;

8. Granatari c/o Rotonda;

9. Ganzirri – Chiesa San Nicola;

10. Massa San Giorgio – c/o uff. Postale;

11. Massa San Giovanni – c/o Piazza San Giovanni;

12. San Michele – Piazzale ATM

Ulteriori punti di approvvigionamento idrico nei seguenti punti della città:

1. Sede Amam,

2. Viale Principe Umberto presso serbatoio Torre Vittoria,

3. Pozzo Garibaldi (alle spalle di piazza Castronovo, via Gerolamo Savonarola

