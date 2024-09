Messina senz’acqua, riparazioni in corso

Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di riparazione sull’acquedotto Fiumefreddo

MESSINA – Stop idrico programmato. Comunica l’Amam: “Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di riparazione sull’Acquedotto Fiumefreddo. Le squadre di tecnici e operai sono impegnate nelle operazioni di riparazione della perdita individuata nei pressi di Santa Margherita, sulla condotta adduttrice da Torrerossa, e sinora ‘tamponata’ in attesa dell’intervento risolutivo di oggi”.

Contemporaneamente, “ottimizzando lo stop all’erogazione, si sta intervenendo in altri due punti

sempre per l’efficientamento dell’Acquedotto Fiumefreddo: a Mazzeo e Calatabiano. In città, approfittando dell’interruzione della distribuzione idrica, ulteriori operai sono al lavoro per

effettuare riparazioni sulle reti idriche cittadine danneggiate e intervenire sugli impianti situati presso

i serbatoi cittadini”, fa sapere la società.

Altri aggiornamenti: “Continua l’assistenza e l’attività di approvvigionamento idrico sostitutivo, con autobotti e mezzi di protezione civile, garantito dalla struttura di coordinamento del Comune di Messina, il Centro operativo comunale (Coc), che è raggiungibile al numero unico 090-22866.Restano accessibili anche le 4 postazioni fisse di approvvigionamento idrico che Amam e Comune di Messina hanno predisposto a supporto dei cittadini.

 PUNTO 1: Via G. Savonarola incrocio Via Onofrio Gabriele, Piazza Castronovo

 PUNTO 2: Sede AMAM spa, Viale Giostra-Ritiro

 PUNTO 3: Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte

 PUNTO 4: Via Principe Umberto, pressi Serbatoio – Torre Vittoria

Chiamate “inutili”

Il Coc fa sapere che gli interventi di fornitura d’acqua effettuati sono stati 58, 26 con autobotti dell’Amam e 29 con mezzi più piccoli, della Protezione civile. E non sono mancate le “richieste preventive”, racconta l’assessore Massimiliano Minutoli, cioè richieste da parte di abitazioni dove invece i serbatoi erano ancora pieni.

