 Messina. Sequestrati 200 kg di novellame di sarda e 500 ricci di mare

Messina. Sequestrati 200 kg di novellame di sarda e 500 ricci di mare

Redazione

Messina. Sequestrati 200 kg di novellame di sarda e 500 ricci di mare

giovedì 15 Gennaio 2026 - 17:23

L'operazione della Guardia Costiera ha portato all'elevazione di sanzioni per oltre 10mila euro

MESSINA – La Capitaneria di Porto di Messina ha effettuato un’operazione di controllo nell’ambito delle attività di tutela delle risorse ittiche e di contrasto alla pesca illegale, che ha portato al sequestro di circa 200 chilogrammi di novellame di sarda.

Il prodotto ittico, rinvenuto durante un’attività di vigilanza lungo il litorale e nei punti di sbarco, era detenuto in violazione della normativa vigente che vieta la cattura, la detenzione e la commercializzazione del novellame, al fine di garantire la salvaguardia degli stock ittici e la sostenibilità dell’ecosistema marino. 

A seguito dei controlli sanitari effettuati, il pescato sequestrato è stato dichiarato commestibile e, pertanto, devoluto in beneficenza a enti caritatevoli, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Nel corso della stessa attività di controllo, il personale della Guardia costiera ha inoltre proceduto al sequestro di circa 500 ricci di mare, pescati e detenuti in violazione delle norme che ne disciplinano la cattura. Considerato lo stato vitale degli esemplari, gli stessi sono stati rigettati in mare, consentendone la sopravvivenza e il ripristino nell’habitat naturale. A carico dei responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 10.000 euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Borse di Studio C&T a 22 neodiplomati dell’Istituto “Jaci – Caio Duilio”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED