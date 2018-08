Foto trappole per gli incivili dei rifiuti. Da lunedì più controlli e multe

Il problema della raccolta differenziata non riguarda solo la quantità ma anche, forse ancor più, la qualità. Il presidente del cda di Messina Servizi, Giuseppe Lombardo, insieme al direttore Aldo Iacomelli e alla componente del cda, Maria Interdonato, stamani ha controllato i rifiuti lasciati a Torre Faro e domani farà lo stesso in zona sud.

I CONTROLLI e le FOTO TRAPPOLE

“Non raccogliamo differenziata ma ‘munnizza’. Stamattina non avremmo dovuto prendere nulla, avrei dovuto dire agli operatori di tornare indietro e lasciare lì tutti i rifiuti. Sarà posto un adesivo con scritto ‘rifiuto non conforme’. Da lunedì mattina chiederemo l’aiuto di almeno due vigili urbani per sanzionare chi insiste a non rispettare l’ordinanza. Abbiamo già acquistato foto trappole da installare in zone già individuate, ci saranno consegnate tra qualche settimana”.

Al presidente Lombardo fa eco l’assessore Dafne Musolino: “Il 14 agosto è stata approvata in giunta un’intesa tra Comune, Messina Servizi, polizia municipale e polizia metropolitana, per contrastare le discariche abusive e il conferimento fuori orario. Il fenomeno sarà ridimensionato fino al suo totale annullamento. Già in questi giorni la Polizia metropolitana ha fatto le prime multe. Abbiamo stretto una collaborazione anche col sindaco di Villafranca, per monitorare il territorio vicino al confine tra i due Comuni”.

IL FUTURO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

“A onor del vero – dice il direttore Aldo Iacomelli - plastica e cartone arrivano abbastanza puliti. Il problema principale riguarda l’umido. Dal 1. settembre faremo formazione ai nostri operatori, poi ai cittadini e nelle scuole. Invito anche gli esercizi commerciali a vendere i sacchetti compostabili. Non basta che siano biodegradabili. Quelli compostabili sono molto leggeri, durano due giorni e vanno nella piattaforma insieme al rifiuto”.

MERCATI

“Non tollereremo più quanto visto a Giostra dopo la Vara - conclude Lombardo -. Abbiamo dovuto impiegare mezzi e sette operatori. Gli ambulanti saranno forniti di sacchetti, chi non lascia pulito verrà sanzionato”.