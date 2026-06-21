 Messina Servizi: "Pulizia nelle spiagge e kit per la differenziata"

Messina Servizi: “Pulizia nelle spiagge e kit per la differenziata”

Redazione

Messina Servizi: “Pulizia nelle spiagge e kit per la differenziata”

domenica 21 Giugno 2026 - 08:29

La partecipata aggiorna sulle operazioni in corso nelle aree balneabili del litorale, dalla zona sud a nord della città

MESSINA – “Proseguono le operazioni di pulizia delle spiagge, degli accessi e dei sottopassi nelle aree balneabili del litorale messinese, dall’Area Nord all’Area Sud, da Ponte Gallo a Giampilieri. Le attività, avviate nel mese di maggio come ogni anno, hanno visto impegnati uomini e mezzi di Messinaservizi Bene Comune in un lavoro ampio e progressivo: interventi manuali e meccanici, rimozione dei rifiuti e operazioni di scerbatura dove necessario. Un’attività che richiede programmazione, presenza sul territorio e impegno costante da parte delle squadre operative, in vista della stagione estiva”. Così la partecipata del Comune di Messina in un post su Facebook, con contorno di foto.

Pulizia nelle spiagge di Messina

E ancora: “Le spiagge sono state dotate dei kit per la raccolta differenziata, così da consentire a cittadini e visitatori di conferire correttamente i rifiuti anche fuori casa, seguendo le stesse regole valide ogni giorno in città. Rendere spiagge, accessi e sottopassi più puliti, ordinati e accoglienti è un lavoro importante. Mantenerli così dipende anche dal comportamento di ciascuno. Utilizzare i kit, non lasciare rifiuti sulla sabbia, rispettare accessi e aree comuni significa contribuire alla tutela del nostro litorale e al decoro di Messina. Rispettiamo Messina. Rispettiamo il nostro mare”.

Pulizia nelle spiagge di Messina
7Pulizia nelle spiagge di Messina
6Pulizia nelle spiagge di Messina

Un commento

  1. Massimo 21 Giugno 2026 08:44

    Ma quelli in foto me li chiamate sottopassi puliti, ordinati e decorosi?

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