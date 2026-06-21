Messina Servizi: “Pulizia nelle spiagge e kit per la differenziata”

La partecipata aggiorna sulle operazioni in corso nelle aree balneabili del litorale, dalla zona sud a nord della città

MESSINA – “Proseguono le operazioni di pulizia delle spiagge, degli accessi e dei sottopassi nelle aree balneabili del litorale messinese, dall’Area Nord all’Area Sud, da Ponte Gallo a Giampilieri. Le attività, avviate nel mese di maggio come ogni anno, hanno visto impegnati uomini e mezzi di Messinaservizi Bene Comune in un lavoro ampio e progressivo: interventi manuali e meccanici, rimozione dei rifiuti e operazioni di scerbatura dove necessario. Un’attività che richiede programmazione, presenza sul territorio e impegno costante da parte delle squadre operative, in vista della stagione estiva”. Così la partecipata del Comune di Messina in un post su Facebook, con contorno di foto.

E ancora: “Le spiagge sono state dotate dei kit per la raccolta differenziata, così da consentire a cittadini e visitatori di conferire correttamente i rifiuti anche fuori casa, seguendo le stesse regole valide ogni giorno in città. Rendere spiagge, accessi e sottopassi più puliti, ordinati e accoglienti è un lavoro importante. Mantenerli così dipende anche dal comportamento di ciascuno. Utilizzare i kit, non lasciare rifiuti sulla sabbia, rispettare accessi e aree comuni significa contribuire alla tutela del nostro litorale e al decoro di Messina. Rispettiamo Messina. Rispettiamo il nostro mare”.