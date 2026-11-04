Messina. Sette nuovi esperti del sindaco Basile a titolo gratuito, “torna” Cristina Correnti

Nuove nomine tra programmazione, sanità, cultura e mobilità. Ecco chi sono

Il cerchio delle consulenze a Palazzo Zanca si allarga. Con una serie di decreti firmati dalla Direzione Generale, il sindaco Federico Basile ha ufficializzato il conferimento di una serie di incarichi di esperto a titolo gratuito, disegnando la mappa dei fiduciari chiamati a supportare l’amministrazione in settori strategici, dalla gestione delle partecipate alla sanità, passando per il recupero del patrimonio storico e l’innovazione della mobilità.

Il caso Correnti: dal rifiuto di settembre al nuovo decreto di novembre

Il capitolo sportivo si apre con una retromarcia. Appena un mese e mezzo dopo il clamoroso “no” pubblico dello scorso 18 settembre – quando la presidente della Fip Sicilia e vicepresidente del Coni regionale, Mariacristina Correnti, aveva declinato l’offerta sottolineando che il proprio modo di intendere lo sport richiedeva programmazione, visione e attenzione agli impianti e alle giovanili –, Palazzo Zanca ci riprova.

Le parti devono aver trovato una quadra, appianando le distanze e le liti iniziali: il nuovo decreto sindacale formalizza adesso l’incarico a titolo gratuito per consulenze e supporto in materia di impiantistica sportiva e promozione delle attività motorie, scommettendo nuovamente sul curriculum di una delle figure sportive più importanti di Messina.

La squadra tra strategie, partecipate, sanità e beni culturali

Accanto alla gestione dello sport, il pacchetto di nomine a titolo gratuito copre diversi altri fronti dell’azione amministrativa. Tra gli incarichi di rilievo spicca quello conferito all’avvocato Giuseppe Laface, ex amministratore unico di Messina Servizi, chiamato a occuparsi di programmazione strategica, società partecipate, aziende speciali, trasporti, infrastrutture e sviluppo territoriale.

Sul fronte socio-sanitario, il supporto tecnico-scientifico in materia di prevenzione e promozione della salute è stato affidato alla dottoressa Giovanna Genitori. Spazio poi al supporto tecnico-giuridico e politico-istituzionale, affidato all’avvocato Emilio Fragale, ex capo di gabinetto. Il quadro della mobilità vede invece in campo Massimiliano Vita, incaricato per il trasporto pubblico non di linea, il servizio taxi e l’innovazione tecnologica applicata ai trasporti.

Chiudono il cerchio dei sette esperti l’architetta ed ex soprintendente Mirella Vinci, chiamata a curare la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico – con un focus mirato sulla Real Cittadella, sulle fortificazioni storiche, sulla Dogana e sulle fontane monumentali – e Paolo Saglimbeni, a cui spetterà il compito di supportare l’ente sul piano strategico, lo sviluppo del terzo settore, le iniziative cooperative e l’economia sociale. Un drappello di consulenti che, operando a titolo gratuito e senza poteri di spesa autonoma, affiancherà la macchina amministrativa di Palazzo Zanca nei prossimi mesi.