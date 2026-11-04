 Messina. Torrente Annunziata, ripartono i lavori di messa in sicurezza VIDEO

Messina. Torrente Annunziata, ripartono i lavori di messa in sicurezza VIDEO

Silvia De Domenico

Messina. Torrente Annunziata, ripartono i lavori di messa in sicurezza VIDEO

mercoledì 04 Novembre 2026 - 13:00

Verranno ripristinati gli argini erosi dalle piogge e il regolare deflusso delle acque

Ripartono i lavori di messa in sicurezza del torrente Annunziata. Dopo la rescissione del contratto con l’impresa appaltatrice il Comune di Messina sta intervenendo in danno alla ditta stessa.

I lavori serviranno a mettere in sicurezza il cantiere e la rampa distrutta. Verranno ripristinati gli argini erosi dalle acque delle ultime piogge e il regolare deflusso delle acque.

Si tratta di interventi in somma urgenza che il Comune sta eseguendo in attesa che vengano riavviati i lavori dalla seconda ditta in graduatoria. Dopo le verifiche di legge sulla nuova impresa, infatti, verrà firmato il contratto e si ripartirà con i lavori di messa in sicurezza del torrente fermi ormai da tempo.

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